Bund vereitelt chinesischen Spionage-Deal

China will mit neuen Überwachungsprogrammen sein Milliardenvolk weiter ausspähen. Recherchen vom «SonntagsBlick» ergaben nun, dass Peking bei seiner staatlichen Schnüffeloffensive auch Schweizer Technik einsetzen wollte.

Über eine Tarnfirma versuchte China, an Überwachungs-Software zu gelangen, die in der Schweiz produziert wird. Der Bund verhinderte den Spionage-Deal in letzter Minute.

Ungereimtheiten in den Unterlagen

Das Geschäft war laut «SonntagsBlick» bereits so gut wie abgeschlossen. Dann machten Ungereimtheiten in den Export-Unterlagen das für Ausfuhrbewilligungen verantwortliche Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stutzig.

Nach Überprüfung durch den Nachrichtendienst gelangten die Experten des Bundes zum Schluss, dass die chinesische Firma nur als Tarnunternehmen fungierte. Ein Seco-Sprecher wollte keine Details zu dem Geschäft preisgeben, bestätigte aber: «Es geht um Softwarelösungen, die für Repressionszwecke eingesetzt werden können.» Zudem habe ein erhebliches Risiko bestanden, dass die chinesische Firma das Material an staatliche Stellen weitergeleitet hätte. (jdr)