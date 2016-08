Bevölkerung und Kantone sind für ein Burkaverbot

Eine klare Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist für ein Burkaverbot. Dies zeigt eine repräsentative Meinungsumfrage der «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche». 71 Prozent der Befragten befürworten ein solches Verschleierungsverbot, wie es bereits im Tessin gilt. Dabei spielt der Sprachraum kaum eine entscheidende Rolle: Die Zustimmung ist in der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz ähnlich hoch. Eine kleine Ausnahme ist der Tessin: Da liegt die Zustimmung gar bei 85 Prozent.

Der Wunsch nach einem nationalen Verschleierungsverbot zieht sich gemäss der Umfrage der beiden Sonntagszeitungen nicht nur geografisch quer durch die Schweiz, sondern auch durch die politische Landschaft. Am deutlichsten sind SVP-Anhänger, die die Idee mit 96 Prozent befürworten. Auch in der CVP stimmen 75 Prozent zu, und sogar bei der Basis der liberalen FDP findet das Ansinnen 73 Prozent Unterstützung. Das bürgerliche Lager, das zurzeit die parlamentarische Mehrheit stellt, spricht sich also klar für ein Verbot aus.

Auf der linken Seite des politischen Spektrums nimmt die Zustimmung zwar ab, aber bleibt überraschend stark. So befürwortet sogar in der SP, wo sich viele führende Politiker mit dem Thema schwertun, fast die Hälfte ein Verbot (47 Prozent). Klar dagegen sind die Anhänger der Grünen.

Gesetzeslösung oder Verfassungsartikel?

Im Frühling lancierte eine Gruppe um SVP-Nationalrat Walter Wobmann die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot», welche Burkas und das Tragen anderer islamischer Ganzkörperschleier in der Verfassung verbieten würde.

Zahlreiche Vertreter von Kantonsregierungen haben sich in den letzten Monaten für ein nationales Burkaverbot ausgesprochen. Der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) meint, es sei Teil der Schweizer Kultur, dass in der Öffentlichkeit jeder sein Gesicht zeige. «Das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus zu tun», sagte er zur «SonntagsZeitung».

Viele Kantonsvertreter wollen gemäss dem Artikel jedoch keinen Verfassungsartikel und würden eine Gesetzeslösung bevorzugen – so könne man das Verbot differenzierter fassen.

Bundeshausfraktionen verbieten Teilnahme

Der Vorsteher der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren und Berner Regierungsrat Hans-Jürg Käser (FDP) wünsche sich eine Lösung, «wie sie der deutsche Innenminister Thomas de Maizière vorschlägt». Das bedeutet eine Gesichtszeigepflicht bei Behördengängen, in Schulen, am Steuer und bei Demonstrationen.

Die Parteien sind sich anscheinend noch nicht im Klaren, wie sie mit dem Verschleierungsverbot umgehen sollen. So hätten die Präsidenten aller Bundeshausfraktionen – ausser der SVP – ihren Mitgliedern untersagt, sich an einer E-Mail-Umfrage der beiden Sonntagsblätter zu beteiligen.

