Berset kappt Kita-Förderung in Grossstädten

Der Anreiz ist bescheiden. Ein paar Tausend Franken zahlt der Bund seit 2003 für jeden neuen Kita-Platz. Der Effekt aber ist beträchtlich. 366 Millionen Franken hat der Bund für das Impulsprogramm für familienergänzende Kinderbetreuung bereits ausgegeben. Damit wurden 54'000 Betreuungsplätze gefördert. Bald dürfte jedoch Schluss sein mit der Anschubfinanzierung. In zwei Jahren läuft das Impulsprogramm aus. Eine Verlängerung erscheint angesichts des Spardrucks bei den Bundesfinanzen und den Mehrheiten im Parlament sehr unwahrscheinlich.

Den Anfang vom Ende der Kita-Förderung hat Innenminister Alain Berset (SP) nun quasi bereits eingeläutet. Wurden Projektgesuche von Kita-Betreibern bis anhin nach dem Prinzip «First come – first served» behandelt, so gelten ab dem 1. Februar verschärfte Bedingungen für Vorhaben aus den Kantonen Zürich, Basel-Stadt, Genf, Neuenburg, Waadt und Zug. Zunächst werden die für diese Kantone zur Verfügung stehenden Fördermittel auf 8,4 Millionen Franken für die nächsten zwei Jahre gedeckelt. Überzählige Projekte aus diesen Kantonen kommen auf eine Warteliste. Erst wenn aus der übrigen Schweiz keine Eingaben mehr eingehen, können diese Kita-Initianten auf zusätzliche Gelder hoffen. Viele Vorhaben, die aktuell in Erarbeitung sind, dürften somit leer ausgehen.

Die Massnahme trifft vorab die Grossstädte Zürich, Genf, Basel, Lausanne und Winterthur. Von einer Vorzugsbehandlung profitieren künftig dagegen ländliche Kantone und – als einzige Ausnahme unter den urbanen Zentren – die Stadt Bern.

In einer Medienmitteilung begründet das Innendepartement (EDI) diese Prioritätenordnung damit, dass die oben genannten Kantone bisher überdurchschnittlich stark von der Anschubfinanzierung des Bundes profitiert hätten. Die neue Regelung soll «eine möglichst ausgewogene regionale Verteilung der Mittel» sicherstellen.

Aktive Kantone werden bestraft

Dieser politische Eingriff ruft indes Kritik hervor. Zum Beispiel bei Rosmarie Quadranti, der BDP-Fraktionschefin und Präsidentin des Verbandes Kinder­betreuung Schweiz. Sie anerkennt zwar den Wunsch nach einer regional gleichmässigen Verteilung der Impulsgelder. Trotzdem bedauert sie den Entscheid von Innenminister Alain Berset. Indem der Bund Kita-Projekte aus bestimmten Regionen priorisiere, greife er in den Markt ein, das sei unschön, so Quadranti. «Die Mittel sollten grundsätzlich dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Nicht a priori in jenen Kantonen, in welchen die Nachfrage seit Jahren gering war.»

Ganz ähnlich kommentiert der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eymann (LDP) den EDI-Entscheid. «Es werden jene Kantone bestraft, die sich aktiv für mehr Kinderbetreuung engagiert haben. Und jene belohnt, die nichts gemacht haben.» Eymann relativiert allerdings die Folgen der Rückstufung für den Kanton Basel-Stadt. Nachdem die Politik in den letzten Jahren grosse Anstrengungen zur Verbesserung des Angebots unternommen habe, befänden sich Angebot und Nachfrage bei den Kita-Plätzen etwa im Lot.

Entspannt hat sich der Kita-Notstand auch in der Stadt Zürich. «Die grosse Zeit der Kita-Eröffnungen ist vorbei. Wir haben eine ausgewogene Kita-Situation. Daher trifft uns die Rückstufung durch den Bund kaum», sagt Michael Rüegg, Sprecher des Sozialdepartements.

Keine Kita-Plätze in Uri

Gegen eine Verlängerung des Impulsprogramms über 2019 hinaus spricht somit auch, dass der Leidensdruck in den Städten abgenommen hat. Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eymann etwa regt an, vor einer allfälligen Verlängerung eine fundierte Bestandesaufnahme zu machen und eine Schärfung der Förderkriterien zu prüfen. «Grossen Bedarf haben wir etwa noch bei Strukturen für die Schulferien», so Eymann. Hier allerdings ist der Bund bereits aktiv geworden. Ein Programm, um die Betreuungsangebote besser auf die Bedürfnisse der Eltern auszurichten, befindet sich momentan im Parlament.

Vom seit 2003 laufenden Impulsprogramm hat der Kanton Basel-Stadt am stärksten profitiert – jedenfalls gemessen an der Zahl der Schulkinder. 15,5 Millionen Franken hat der Bund im Stadtkanton in Betreuungsplätze investiert. Auch der Kanton Zürich zählt zu den Spitzenreitern. Seit 2003 hat der Bund mit 97,7 Millionen Franken zur Schaffung von rund 14 600 Plätzen in Kitas und Tagesschulen beigetragen. Im Kanton Bern wurden mit 30,7 Millionen Franken rund 4200 Plätze gefördert.

Kaum Interesse an Bundesgeld gibt es hingegen in den Kantonen der Urschweiz. Uri etwa hat seit 2003 für keinen einzigen Betreuungsplatz Finanzhilfen des Bundes in Anspruch genommen. In Appenzell-Innerrhoden sind in diesem Zeitraum nur 10 Plätze mit schul­ergänzender Betreuung durch den Bund unterstützt worden.

