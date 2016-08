Angst vor «vergiftetem Klima»

Die Kontroverse um ein Burkaverbot erreicht den Schweizerischen Rat der Religionen (SCR). Präsident Gottfried Locher plädiert im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» für ein allgemeines Vermummungsverbot. «Alle müssen im öffentlichen Raum eine Identität haben.» Also auch Frauen mit Gesichtsverschleierung.

Zwar stellt Locher klar, er spreche in der Burkafrage nicht als SCR-Präsident, sondern als Präsident des Evangelischen Kirchenbundes. Das ändert aber nichts daran, dass er im Rat der Religionen mit seiner Haltung auf Widerstand stösst. Das siebenköpfige Gremium, das sich als Dialogplattform versteht und einen Beitrag zum Erhalt des religiösen Friedens leisten will, setzt sich aus den leitenden Persönlichkeiten der drei christlichen Landeskirchen, der jüdischen Gemeinschaft, der christlich-orthodoxen Metropolie und islamischer Organisationen zusammen.

Verbotsforderung «antiliberal»

Einer dieser Vertreter ist Farhad Afshar, der die Koordination Islamischer Organisationen Schweiz (Kios) präsidiert. Von einem Burkaverbot hält Afshar nichts. «Ein solches einzufordern, ist antiliberal.» Dass 71 Prozent der Schweizer Bevölkerung ein Burkaverbot begrüssen, wie eine am Sonntag publizierte Umfrage zeigt, überrascht Afshar nicht. «Wenn man sich in einer Gesellschaft für die Rechte der Mehrheit einsetzt, erhält man immer recht.»

Afshar sagt, er halte es für wichtig, in einer globalisierten Welt die unterschiedlichen Bräuche und Sitten zu akzeptieren. «Auch ein Emmentaler soll das Recht haben, überall auf der Welt seine traditionellen Kleider tragen zu dürfen.» Ein Zeichen der Unterdrückung sieht Afshar in der Gesichtsverschleierung nicht.

Auf eine Debatte über Frauenrechte und die Stellung der Frau im Islam lässt er sich nicht ein, vielmehr argumentiert er mit Traditionen: Die Burka sei die Kleidungsform eines Nomadenstammes in Afghanistan, den Paschtunen. Der Nikab sei ein «typisch saudiarabisches Kleidungsstück». Bei den Tuareg in Algerien hätten die Männer einen Gesichtsschleier. In Indonesien schliesslich, dem Land mit den meisten Muslimen, trügen die Frauen weder eine Burka noch einen Nikab. «Die Gesichtsverschleierung steht nicht stellvertretend für den Islam», folgert Afshar.

Schleier bei Ämtergang und Kontrollen ablegen

Noch keine fixe Position zur Burkafrage hat die zweite muslimische Vertretung im Rat der Religionen festgelegt: die Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz (Fids). Ihre Haltung wird die Fids an einer Sitzung im September beschliessen, wie Sprecher Önder Günes auf Anfrage sagt. In seiner persönlichen Meinung beurteilt er ein Burkaverbot als «unverhältnismässig». In der Schweiz gebe es nur wenige Frauen mit Vollverschleierung, das Phänomen sei praktisch inexistent. Und jene Frauen, welche in der Schweiz mit einer Gesichtsverschleierung lebten, täten dies freiwillig, versichert er. Einen Beleg dafür gibt es allerdings nicht. Zu den Frauen im arabischen Raum will sich Günes nicht äussern, da er die Situation vor Ort zu wenig kenne.

Günes pflichtet Locher bei, der sagt, der Koran fordere eine Gesichtsverschleierung nicht ein. «Der Grossteil der Schweizer Muslime hält eine Gesichtsverschleierung denn auch für unangebracht.» Er selber ist der Ansicht, man solle seinem Gegenüber das Gesicht immer zeigen. «Doch was, wenn das Gegenüber sein Gesicht nicht zeigen will? Soll man diese Person dann dazu zwingen können?» Nein, findet Günes, ausser bei Behördengängen und Situationen, welche die Sicherheit beträfen.

Auch Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), lehnt ein generelles Burkaverbot dezidiert ab. Es gebe zwar Situationen, in denen man das Gesicht zeigen müsse, etwa bei einem Ämtergang oder bei Sicherheitskontrollen. «Ein liberaler Rechtsstaat soll seinen Bürgern aber keine Kleidervorschriften machen.» Winter beschreibt sich selber als «kein Freund der Burka»: Er begegne den Leuten gerne von Angesicht zu Angesicht.

Pauschalurteile befürchtet

Sorgen bereitet muslimischen und jüdischen Exponenten das politische Klima in der Schweiz. Fids-Sprecher Günes etwa befürchtet, dass mit der vom Egerkinger Komitee lancierten Volksinitiative für ein landesweites Verhüllungsverbot die Burkafrage die öffentliche Debatte bis zur Abstimmung in ein bis zwei Jahren mitprägen und die Pole stärken werde. «Es gibt jetzt schon hitzige Diskussionen», sagt Günes. Leiden würde darunter wohl jene grosse Mehrheit der Muslime in der Schweiz, die ihren Glauben gemässigt lebten. Im «rauen Klima» liefen Musliminnen aber Gefahr, ungerechtfertigterweise als radikal abgestempelt zu werden, wenn sie ein Kopftuch trügen – oder Muslime einen Bart.

Am Ende, so Günes, stehe ein Verbot, welches rund zehn Frauen betreffe, Touristinnen ausgenommen. «Im Gegenzug wird aber das Verhältnis der Religionsgemeinschaften im Land strapaziert.» Günes zieht den Vergleich zur Kontroverse um die Minarettinitiative, welche das Stimmvolk 2009 nach einem aufgeladenen Abstimmungskampf annahm.

Auch SIG-Präsident Winter hofft, dass die aktuelle Debatte «das Klima im Land nicht vergiften wird». Verständnis zeigt Winter für die Ängste, die nach den jüngsten islamistisch motivierten Terroranschlägen in Europa zumindest in Teilen der Bevölkerung herrschen. «Ein Burkaverbot ist jedoch der falsche Weg, den islamistischen Extremismus zu bekämpfen.» Es sei der Integration von religiösen Minderheiten nicht förderlich, wenn man deren kulturelle oder religiöse Symbole bekämpfe.

(DerBund.ch/Newsnet)