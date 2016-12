24 Stunden im Kloster

Es wäre seltsam, nun den Frommen zu geben. Dafür war ich viel zu lange nicht mehr in einer Messe. Und bin noch viel zu kurz bei den Dominikanerinnen im luzernischen Rickenbach. So lasse ich die Bibel auf dem Schreibtisch liegen und nehme stattdessen das mitgebrachte gelbe Reclam-Büchlein zur Hand: «Pensées sur la religion» (Gedanken über die Religion) des 1662 verstorbenen französischen Naturwissenschaftlers und Philosophen Blaise Pascal. Pascal rechtfertigte das Christentum, indem er an das skeptische und freigeistige Denken anknüpfte. Für mich als ­Berufsskeptiker der ideale Ausgangspunkt für meinen Klosterbesuch.

Die gestresste Polizistin

Ich sitze im Zimmer, denke über Blaise Pascal nach und bin erleichtert; im Kloster ist nichts von der Feiertagshektik zu spüren. Das Zimmer ist eine Wohltat für die erschöpfte Seele. Grosszügig, licht, einfach, aber gemütlich – und über dem Bett hängt der schützende Jesus Christus. Der Blick geht in den Klostergarten, auf die Wiesen, die bewaldeten Hügel, den früheren Landessender Beromünster und schliesslich auf die Pilatuskette. Es ist ruhig. Ein Gedanke Pascals ist mir seit meiner Gymnasiumszeit unvergessen geblieben. Über die Zerstreuung schrieb er: «Als ich es zuweilen unternommen habe, die ruhelose Geschäftstätigkeit der Menschen zu betrachten, habe ich häufig gesagt, dass das ganze Unglück der Menschen aus einem einzigen Umstand herrühre, nämlich dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können.»

Das Kloster Rickenbach ist ein Ableger der Arenberger Dominikanerinnen, deren Mutterhaus im rheinpfälzischen Koblenz steht. Es wurde erst 1984 gegründet im Andenken an die Gründerin der Kongregation der Dominikanerinnen von Arenberg, der aus Rickenbach stammenden Mutter M. Cherubine Willimann (1842–1914). Das wohl «neuste» Kloster der Schweiz besteht aus einem Klostertrakt, einer Kapelle und einem kleinen Gästehaus mit 20 Einzel- und Doppelzimmern inklusive Dusche und WC. Damit konnten Menschen, die einen Ort der Ruhe, der Entspannung und des Gebetes suchten, von Anbeginn zeitweise am Klosterleben teilnehmen.

Am Mittagstisch treffe ich auf Gleichgesinnte. Dazu gehört eine jüngere Polizistin aus dem Kanton Zürich, die sich ein paar Tage vom Berufsstress erholen will und über Neujahr bleibt. Sie stiess auf das Kloster im Internet, als sie «Kloster und Auszeit» googelte. Oder die Journalistin aus Baden-Baden, die nach ­Rickenbach kam, weil in Deutschland das Kloster ihrer Wahl schon ausgebucht war. Mit am Tisch sitzen auch ein älterer Kunstschmied aus dem Oberengadin sowie eine Lehrerin und Mutter, die in der Universitätsstadt Göttingen wohnt.

Am anderen Tisch essen mehrere, teilweise hochbetagte Gäste aus verschiedenen Landesteilen Deutschlands. Ich lausche mit einem Ohr ihren Gesprächen. Es rührt mich, wie behutsam sie miteinander umgehen. In meinem Beruf habe ich es oft mit einem anderen Menschenschlag zu tun.

Wie hast dus mit der Religion?

Die Gretchenfrage «Nun sag’, wie hast dus mit der Religion?» stellt mir wider Erwarten niemand. Weder beim Empfang durch den Diakon und Seelsorger Daniel Blättler noch im Gespräch mit Schwester Monika Maria Pach. Sie leitet den Schwesternkonvent. Wie in vielen ­anderen Klöstern, erfahre ich später, wird auch in Rickenbach die ökumenische Offenheit gepflegt. Dabei habe ich mich gut vorbereitet. Mir schiesst es durch den Kopf: Mein Gott, du hast überhaupt nichts begriffen. Du bist doch hier, um endlich den Kopf freizubekommen. Stattdessen machst du dich mit deinem Blaise Pascal lächerlich.

Wie mir der Kunstschmied erklärt, brauche es mindestens zwei, drei Tage, bis man wisse, worum es bei diesem Aufenthalt gehe. Der Bündner war schon in mehreren Klöstern gewesen, in Rickenbach das erste Mal vor 20 Jahren. Er ist der Tiefsinnige in der ansonsten munteren Tischrunde. «Nach einer gewissen Zeit löst sich eine Kruste, die bisher eine Schutzschicht um die Seele bildete.» Dann sei es gut, seelsorgerische Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

Auf dem Nachmittagsspaziergang treffe ich wieder Schwester Monika Maria und erfahre etwas über ihren Werdegang. Sie stammt aus einer kleinen ­Industriestadt nördlich von Dresden, später betreute sie in einem Ostberliner Kloster der Dominikanerinnen von Arenberg Kinder. «Aber nur bis sie drei Jahre alt waren, die Kirche sollte in der DDR keinen Einfluss auf die Schulbildung haben», erinnert sie sich. Danach ging sie nach Westdeutschland, seit ­Ostern ist Schwester Monika Maria in ­Rickenbach.

Dann gibt es noch die Schwestern Maria Ancilla, Hiltrud, Luciana und Isidora. Auch sie kommen aus Deutschland. Doch fünf waren zu wenig, um den Kloster- und Gästebetrieb noch länger aufrechterhalten zu können. Wie die meisten Klöster im In- und Ausland leidet Rickenbach an Nachwuchsmangel und Überalterung. Als kürzlich zwei jüngere Schwestern weggingen, sah sich die Generalpriorin der Arenberger Dominikanerinnen gezwungen, etwas zu unternehmen. Schwester Scholastika Jurt ist übrigens – welch merkwürdiger Zufall– nicht nur die einzige Schweizerin des Frauenordens, sondern sie stammt dazu noch aus Rickenbach.

Auf Anregung der Generalpriorin haben letztes Jahr Diakon Blättler, seine Frau Susanna und Ergotherapeutin Ursula Schwank das Konzept des erweiterten Klosters erarbeitet. Nun leben erstmals Ordensschwestern und Nichtordensleute unter einem Dach. «Neu können Menschen, die sich nach einem klösterlichspirituellen Leben sehnen, im Haus dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit mitleben», sagt Daniel Blättler. Im Gegensatz zu den normalen Gästen wohnen die Auszeitgäste in sechs ehemaligen Klosterzellen im Klostertrakt. Die Zimmer sind kleiner, WC und Dusche befinden sich auf der Etage. Während die anderen Gäste ihren Tag eher nach dem Lustprinzip verbringen, auch einmal das Laudes (Morgengebet) auslassen, werden die Auszeitgäste schon eher nach dem Grundsatz ora et labora (bete und arbeite) leben. So wird von ihnen erwartet, dass sie sich während zwei bis drei Stunden pro Tag an der Haus- und Gartenarbeit beteiligen. Für den Januar haben sich bereits vier Auszeitgäste angemeldet. Blättler gibt dem Projekt drei Jahre Zeit. «Dann werden wir wissen, ob es funktioniert.»

Die 24 Stunden in Rickenbach waren freilich viel zu kurz, um zu entschleunigen, aufzuatmen, ja Gott zu begegnen. Das war von Anfang klar. Es wurde mir dennoch bewusst, dass sich einiges in meinem Leben ändern muss. Ich werde bald wieder zurückkehren.

