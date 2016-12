Weihnachten feiern – jetzt erst recht!

Weihnachten ist schön, doch keineswegs leicht. Weihnachten ist Spannung und Anspannung. Dies sind die Tage, an denen das Grosse und das Kleine sich gegenübertreten und bedrohen.

Denn jedes Fest im Kalender hat sein Gepräge. Karfreitag und Ostern lenken den Blick auf Christi Kreuzigung und seine Auferstehung, auf Trauer folgt Hoffnung. Der 1. Mai widmet sich der Arbeit, von der es immer weniger zu geben scheint. Pfingsten ist theologisch kaum noch vermittelbar; umso mehr geniessen wir den Frühling samt Blumen und Blüten. Und am 1. August setzt es Politgeplänkel ab um unser Land und die EU, während grossflächig grilliert wird.

Weihnachten: Das sind die kürzesten Tage im Jahr. Das Licht wird rar, Kerzen leiten durch das Dunkel, wir schenken uns Dinge, singen Lieder. Weihnachten ist Nähe. Geborgenheitsstreben bei allen Widersprüchen.

Die weite Welt bildet den Kontrast. 2016 ist in der Bilanz düster. In Berlin raste eben einer mit dem Sattelschlepper gezielt in einen Weihnachtsmarkt. In Italien ruinierte ein Erdbeben Städte und Dörfer. Aleppo wurde im Krieg zerschmettert. Familien frieren, ­Völkerschaften sind auf der Flucht, die Bilder tun weh. Und in Amerika tritt ein Präsident an, der irrlichtert und mehr Unfrieden bringen wird.

Brecht und die Bäume

Wie bringen wir das zusammen: am Christbaum zu sitzen mit Kindern – und gleichzeitig dieses Wissen um die Monstrositäten, die irgendwo da draussen passieren? Auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, gehen die Geschehnisse durch uns hindurch, wir sind Opfer zweiter oder dritter Ordnung. Berlin ist nicht weit weg.

Während in Deutschland die Nazis an der Macht waren, schrieb Bertolt Brecht im Exil die Gedichtzeilen: «Was sind das für Zeiten, wo / ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst!» Schärfer kann man das Dilemma nicht verdichten, das auch heute und besonders an Weihnachten wirkt. Die technische Entwicklung spitzt das Problem zu. Nie zuvor in der Geschichte wussten Menschen mehr von der Welt. Nachrichten prasseln aus allen Kanälen auf uns ein. Die Bürde ist gewaltig, die wir uns an Sorgen aufladen könnten.

Was sollen wir tun?

Weihnachten feiern! Unbeirrt! Jetzt erst recht! Nicht im Sinne von Kitsch, falscher Gefühligkeit und Verdrängungsduselei. Aber doch im Wissen um zwei Dinge.

Betroffenheitszappler

Zum einen gilt dies: Wir Menschen reagieren stärker auf die Dinge, die schieflaufen. Katastrophen, Konflikte, Anschläge, Gewalt drängt sich den Sinnen auf. Aber jederzeit passieren auf der Welt auch – nein, das ist nicht banal! – gute Dinge. Sie fallen bloss weniger auf. Denken wir an all die Leute, die irgendwo ohne Show helfen.

Zum anderen ist auch dies eine Tatsache: Das Kleine ist so wichtig wie das Grosse. Mikrokosmos und Makrokosmos müssen in der Balance sein. Stellen wir uns vor, wir würden permanent nur an den Schrecken auf Erden denken. Wir wären erratische Kreaturen. Betroffenheitszappler. Vernachlässiger der eigenen Umgebung angesichts all der globalen Herausforderungen. Wir würden hyperventilieren. Fahrige Wracks wären wir und erste Leid­tragende die Leute um uns herum.

Weihnachten ist ein gutes Fest, weil es unser Gefühl auf das Kleine lenkt. Auf das Licht. Gönnen wir uns die stillen Stunden. Schauen wir, dass es in unserer Nähe stimmt. Denken wir dabei ruhig immer wieder an das Grosse. Beides müssen wir zusammenbringen, beides müssen wir in Verschränkung denken und leben.

So ist das nun einmal heutzutage: Eine Gegenwart wie die unsere kann man überhaupt nur in steter Pendelei zwischen privat und politisch bewältigen. Weihnachten ist das Fest, das diese Polarität spüren lässt. Weihnachten ist nicht leicht. Und doch schön.

