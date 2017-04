Schweizer Ängste nach Erdogans Sieg

Der knappe Ausgang der Abstimmung, gepaart mit Zweifeln an deren Legitimität: Diese Mixtur beunruhigt Aussenpolitiker. Bereits bisher sei die Schweiz Schauplatz vieler innertürkischer Auseinandersetzungen gewesen, sagt Roland Büchel, der die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats präsidiert. Nun befürchtet der SVP-Politiker, dass künftig «noch mehr Konflikte bei uns ausgetragen werden». Dies, weil viele der mehr als 100'000 Türken in der Schweiz «sehr politisch denkende» Menschen seien und die türkische Gemeinschaft hierzulande anders zusammengesetzt sei als in anderen Ländern. In der Tat haben die Türken in der Schweiz anders als ihre Landsleute etwa in Deutschland die Verfassungsreform klar verworfen.

Auch FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann erwartet eine «Zerreissprobe aller türkischen Gruppierungen und Minderheiten». Der Konflikt könnte sich weiter verschärfen, sollte die Türkei in der Schweiz ihre vermuteten nachrichtendienstlichen Aktivitäten verstärken.

Bewilligungspflicht für ausländische Redner

Politiker von links bis rechts sind sich deshalb einig: Die Schweiz darf nicht (noch mehr) zur Arena für innertürkische Machtkämpfe werden. Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) fordert, die Schweizer Behörden müssten die Teilnahme ausländischer Redner an politischen Versammlungen einer Bewilligungspflicht unterstellen. Ihr Parteikollege Daniel Fässler hat 2016 eine entsprechende Motion eingereicht. Das Parlament hat noch nicht darüber befunden. Der Bundesrat lehnt den Vorstoss ab, weil eine generelle Bewilligungspflicht eine «unverhältnismässige Beschränkung der Meinungsfreiheit» sei.

Eine Kontroverse zeichnet sich in einem weiteren Punkt ab: Wie soll die Schweiz mit jenen Menschen umgehen, welche die Türkei nun aus Angst vor Erdogan verlassen (müssen)? Wie diverse Fälle zeigen würden, seien die Anschuldigungen und Urteile gegen oppositionelle Politiker und Medienschaffende politisch motiviert, sagt Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne), die am Wochenende nach Istanbul gereist ist. Für sie ist daher klar: «Diese Menschen sind politische Flüchtlinge.» Dies umso mehr, sollte die Türkei die Todesstrafe wie geplant einführen. Die Schweiz dürfe Menschen, denen in ihrer Heimat die Todesstrafe drohe, von Gesetzes wegen nicht wieder zurückschaffen, so Arslan. Sie plädiert ferner dafür, das Botschaftsasyl in der Türkei einzuführen.

Büchel: Erdogan könne sich nun als Staatsmann beweisen

SVP-Nationalrat Büchel hält nichts von Arslans Forderungen, zumal er ohnehin nicht mit einer «Migrationswelle» rechnet. Die neue Verfassung trete erst gegen Ende 2019 in Kraft, Erdogan habe also noch zweieineinhalb Jahre Zeit, sich als Staatsmann zu beweisen, so Büchel. Tiana Moser (GLP) dagegen hält eine Zunahme der Asylsuchenden für wahrscheinlich. «Grundsätzlich allen Türken Asyl zu gewähren, wird aber nicht möglich sein», so die Nationalrätin. Wie Büchel verweist sie auf das Asylgesetz, das eine Einzelfallprüfung vorsieht. Demnach hat Recht auf Asyl, wer in seinem Heimatland aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Anschauung oder Zugehörigkeit zu seiner sozialen Gruppe um Leib, Leben und Freiheit fürchten muss. «Nur wer seine Verfolgung glaubhaft schildern kann, erhält Asyl, auch künftig», so Moser. Schon heute heisst der Bund Asylgesuche von Türken gut. 2016 sind es 127 gewesen, dazu kamen 35 vorläufige Aufnahmen. Die Schutzquote betrug 42 Prozent. (Tages-Anzeiger)