Polizisten erleben bei Xi-Besuch Desaster

Quizfrage: Wie lautet der Codename, den sich die Genfer Polizei für ihren Einsatz zur Visite des chinesischen Präsidenten Xi Jinping ausdachte?

Die Antwort: Panda.

Den Polizisten ist das Lachen letzte Woche allerdings schnell vergangen. Der Grund: Sie schlugen sich in Genf mit ausgesprochen unlustigen Tierchen herum: mit Bettwanzen. Und mit aggressiven Bazillen.

Die Bilanz: Ein Drittel der 300 Polizisten, die für die Zypern-Gespräche und die Visite von Xi Jinping im Einsatz standen, erlitt eine Lebensmittelvergiftung. Manche mussten im Spital behandelt werden. Manche litten an Brechattacken. Andere beklagten sich über Übelkeit. Schuld war wohl ein verdorbenes Kalbsragout, das den Polizisten aus den Kantonen Tessin, Freiburg, Neuenburg und Genf serviert worden war.

Katastrophal war nach Schilderung von Westschweizer Medien auch die Unterbringung der Polizisten. Zunächst bezogen die Sicherheitskräfte eine Zivilschutzunterkunft in Bernex. Die dortigen Matratzen waren aber von Bettwanzen befallen, wie das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS recherchierte. Daraufhin habe man die Polizisten in Unterkünfte in Vernier und Lancy gebracht. Diese Massenlager allerdings waren kaum geheizt. Es fehlte an Leintüchern und Schlafsäcken. Ungenügend waren auch die sanitären Anlagen: Für vierzig männliche und weibliche Einsatzkräfte standen in einer Unterkunft nur vier Duschen zur Verfügung. Es gab kein warmes Wasser. Und kaum Privatsphäre.

«Wir wollen keinen Luxus»

Für den Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) sind das unhaltbare Zustände. Präsidentin Johanna Bundi Ryser: «Diese Polizisten sind tagelang weg von Zuhause. Sie machen unter Umständen viele Überstunden. Sie stehen den ganzen Tag draussen in der Kälte. Da ist es das Mindeste, dass sie eine adäquate Unterkunft erhalten, in der sie sich mit warmem Wasser waschen können und in der sie nicht ständig gestört werden, wenn Kollegen vom Einsatz kommen oder zum Einsatz aufbrechen.»

Für Bundi Ryser steht die Politik in der Pflicht. Die Kantone müssten in der Vereinbarung über interkantonale Polizeieinsätze (Ikapol) Mindeststandards für Unterbringung und andere soziale Aspekte festlegen. In Deutschland und Frankreich sei dies längst Realität. «Man muss uns nicht den roten Teppich ausrollen. Wir wollen keinen Luxus», sagt Bundi Ryser. Aber eine einigermassen ansprechende Unterkunft müsse vorliegen. Es brauche genügend Platz, ein ausreichendes Angebot an sanitären Anlagen, warmes Wasser, Tageslicht und ein Mindestmass an Privatsphäre, so Bundi Ryser. Als Vorbild nennt sie die Infrastruktur beim WEF in Davos. Dort wohnen die Polizisten unter anderem in (2- bis 3-Stern-)Hotels.

(DerBund.ch/Newsnet)