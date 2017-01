Neonazi-Konzert: Pnos spielt Katz und Maus mit der Polizei

Es waren Bilder, die so in der Schweiz noch nie zu sehen waren: 5000 bis 6000 Rechtsextreme aus Europa versammelten sich im Oktober im Toggenburg, um Konzerte einschlägiger Bands zu hören. Mit dabei war der deutsche Neonazi-Rapper Julian Fritsch, der unter dem Künstlernamen Makss Damage auftritt.

Ihn hat die Partei Nationalorientierter Schweizer (Pnos) für ein Unterstützungskonzert eingeladen, das heute Abend stattfinden soll. Den Ort gaben die Veranstalter nicht bekannt. DerBund.ch/Newsnet hatte aber erfahren, dass sich die Besucher beim Autobahnkreuz Wiggertal treffen sollten. Dort hat die Aargauer Polizei offenbar Personenkontrollen durchgeführt, schreibt die «Aargauer Zeitung». Laut der Polizei seien sie friedlich verlaufen, und die kontrollierten Personen seien kooperativ gewesen.

Nach neuesten Informationen von DerBund.ch/Newsnet bewegen sich die Konzertbesucher nun nach Willisau LU. Die Luzerner Polizei geht davon aus, dass das Konzert dort stattfindet, sagt Sprecher Kurt Graf. «Wir sind vor Ort präsent und beobachten die Entwicklung.» Bei strafbaren Handlungen würden die Beamten sofort einschreiten. Präventiv verbieten möchte man die Versammlung aber nicht. «Es gilt die Versammlungsfreiheit», sagt Graf.

Im Verlaufe des Tages gab es bereits in mehreren Kantonen Polizeieinsätze wegen dem Pnos-Konzert. Wie der Lokalsender Tele M1 berichtete, kam es in Sins AG in der Nähe des Zugersees zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei ging davon aus, dass eine Geburtstagsparty in Tat und Wahrheit Treffpunkt für das Neonazi-Konzert hätte sein sollen. Es habe sich aber herausgestellt, dass es eine harmlose Feier gewesen sei, so der TV-Sender. Meldungen gibt es auch aus dem Kanton Wallis, schreibt das Newsportal 1815.ch. Dort soll die Kantonspolizei Hinweisen nachgehen, wonach der deutsche Rapper in Begleitung eines Dutzend Rechtsextremer in einer Bar gesehen worden sein soll.

Verurteilter Neonazi

Julian Fritsch alias Makss Damage, der heute Abend auftreten soll, wurde im letzten Jahr wegen Volksverhetzung verurteilt. In seinen Texten ruft der Rapper zu Deportationen in Konzentrationslager auf und spricht von Seife und Lampenschirmen – klare Bezüge zum Nationalsozialismus. Das Gericht sprach den heute 28-Jährigen zudem wegen der Verbreitung von gewaltpornografischen Schriften schuldig: Fritsch hatte in einem Song zu sexuellen Gewalttaten gegen die linke Politikerin Sarah Wagenknecht aufgerufen. Davon will Pnos-Chef Dominic Lüthard nichts gewusst haben, wie er Ende Dezember auf Anfrage sagte: «Ich wusste nicht, dass Makss Damage wegen irgendwas verurteilt wurde.» Auch die Texte des rechten Rappers kenne er nicht.

Neben Makss Damage soll am Pnos-Konzert die italienische Punkband Bronson auftreten – eine «trendige» Gruppe aus der Skaterszene, sagte Lüthard. Sie soll laut italienischen Medien jedoch eng mit der neofaschistischen Bewegung Casapound aus Rom verbunden sein, zu der die Pnos offenbar freundschaftliche Beziehungen unterhält. Mitglieder besuchten etwa letzten September den Jahrestag von Casapound. (hvw/fae)