Immer noch zu scharf: Bürgerliche wehren sich gegen geplantes EU-Waffenrecht

Gross war die Entrüstung, als die EU-Kommission nach den Anschlägen von Paris bekannt gab, wie sie das Waffengesetz der Schengen-Staaten verschärfen will. Der «Blick», der es meisterhaft versteht, die Schweizer Befindlichkeit in Schlagzeilen zu fassen, titelte mit dicken Lettern: «Die EU greift nach unseren Sturmgewehren.» Die EU-Mitgliedstaaten verzichten in der entschärften Verschärfung nun darauf, wie sie am Dienstag bekannt gaben: Soldaten dürfen ihr Sturmgewehr nach geleisteter Dienstpflicht weiterhin mit nach Hause nehmen.

Aber auch die mildere Verschärfung geht Schiessverbänden und Waffenvertretern noch zu weit: Eher würden sie das Schengen-Dublin-Abkommen opfern, als diesen zu akzeptieren, sagen sie. Und drohen mit dem Referendum. «Wenn es sein muss, muss es sein», sagt Werner Salzmann, SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schiesssportverbands.

Symbol des freien Mannes

Salzmann lehnt die Vorlage ab, obwohl Schützenvereine damit auf einen Schlag viele Mitglieder gewinnen würden; die EU-Kommission will, dass nur Personen, die Mitglied eines Schützenvereins sind, eine Waffe erwerben können. Salzmann stört sich jedoch grundsätzlich daran, dass die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer beschränken will: «Wir haben eine Milizarmee und sind es gewohnt, eine Waffe zu Hause zu haben», sagt er. Es mache ihm aber auch Angst, dass Personen Schützenvereinen beitreten könnten, die sich ihnen nicht verbunden fühlten, aber über deren Geschicke mitbestimmen könnten. Die Mitgliederbeiträge von 10 bis 15 Franken fielen ohnehin kaum ins Gewicht.

Unterstützung bekommt Salzmann von Jean-Luc Addor, SVP-Nationalrat und Vizepräsident von Pro Tell, der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht. Addor würde eine Verschärfung bis zum Letzten, bis zu einem Referendum, bekämpfen, sagt er. Seiner Ansicht nach ist sie völlig unverhältnismässig: «Wegen ein paar Verrückten kann man nicht so viele anständige Bürger bestrafen.» Hätten diese Verrückten keine Schusswaffe, würden sie eine andere Waffe suchen. Dass hinter dem Widerstand auch handfeste finanzielle Interessen stehen könnten, davon will Addor nichts wissen. Niemand trete einem Schützenverein bei, um die Waffenindustrie zu unterstützen, sagt er. «Schusswaffen haben in der Schweiz Tradition. Eine Schusswaffe ist das Symbol des freien Mannes.»

Weniger Waffen, weniger Tote

Bevor der Bundesrat jedoch das verschärfte Waffenrecht der Schengenstaaten ratifizieren kann, muss das Parlament die entsprechenden Vorschriften ändern. Insbesondere linke Parlamentsmitglieder werden die Verschärfung unterstützen: «Wer eine Waffe braucht, bekommt sie auch mit der neuen Regelung, wenn er die Auflagen erfüllt», sagt SP-Nationalrätin Chantal Galladé. Diese bringe zwar Einschränkungen mit sich – aber auch mehr Sicherheit, wie sich in den vergangenen Jahren zeigte: In den 90er-Jahren kamen in der Schweiz noch 400 Personen pro Jahr durch Schusswaffen zu Tode. Mit jeder Einschränkung habe sich diese Zahl reduziert und heute liegt sie noch bei 200 Toten.

Die EU-Kommission will unter anderem auch, dass Waffenmagazine nicht mehr als 20 Schüsse aufnehmen können. «Das macht Sinn», sagt Galladé. Wenn jemand ausraste, und das müsse nicht gleich im Namen des IS geschehen, sei man froh, wenn nicht viele Schüsse im Magazin seien.

Eine Verschärfung unterstützt auch Lewin Lempert, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA): «Je mehr Waffen im Umlauf sind, desto grösser wird das Risiko, dass etwas geschieht.» In der Schweiz ereigneten sich überdurchschnittlich viele Mordfälle in der Familie und, da in vielen Schränken eine Armeewaffe stünde, würde fast in jedem zweiten Fall zur Schusswaffe gegriffen. «Vor diesem Hintergrund halte ich es für eine unerhörte Respektlosigkeit gegenüber den Opfern, mit Traditionen und Bräuchen zu argumentieren», sagt er.

Koordinierter Widerstand

Die SVP-Nationalräte Salzmann und Addor wollen sich bereits in einem frühen Stadium, wenn die Kommission die Vorlage berät, gegen die Verschärfung einsetzen und allenfalls einen Gegenvorschlag einbringen. Salzmann vermochte schon einmal eine Mehrheit des Nationalrats hinter sich zu scharen: Im September hatte er eine Motion eingereicht mit dem Titel: «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen». Er beauftragte damit den Bundesrat, mit anderen kritisch eingestellten EU-Staaten, «koordinierten Widerstand» gegen die Verschärfung zu leisten. 101 bürgerliche Nationalratsmitglieder unterzeichneten die Motion – die absolute Mehrheit.

Sollte das offensichtlich waffenfreundlich gesinnte Parlament aber der Verschärfung zustimmen, werde er nicht zögern und das Referendum ergreifen, sagt Salzmann. Auch mit dem Risiko, dass die Schweiz, ein assoziierter Schengen-Dublin-Staat, das verschärfte Waffenrecht nicht ratifizieren kann und vom Abkommen ausgeschlossen wird. Nach Meinung Salzmanns kein Verlust – der Austausch von Polizeidaten funktioniere ohnehin nicht wie gewünscht, wie sich gerade nach dem Anschlag in Berlin gezeigt habe. Zudem seien die EU-Aussengrenzen zu löchrig.

Nach Ansicht Galladés zeigt das Abkommen zwar Mängel. «Aber dennoch ist es ein Erfolgsmodell; es hat dazu beigetragen, dass viele Verbrechen aufgeklärt werden konnten.» Und das müsste eigentlich auch im Interesse der SVP sein. Galladé geht davon aus, dass sich nicht mehr alle 101 Unterzeichner von Salzmanns Vorstoss gegen die Verschärfung stellen – wenn sie dafür Schengen opfern müssten. (Tages-Anzeiger)