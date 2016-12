Feuerwerk über dem Hafen

Sydney, London oder Rio de Janeiro –diese Städte sind berühmt für grossartige Feuerwerke und ausgelassene Silvesterfeiern. Zum Jahreswechsel verfolgen jeweils Hunderttausende das Spektakel am Nachthimmel. Lichtzauber und Sternenregen spiegeln sich im Wasser, was den optischen Genuss noch erhöht. Aber es gibt weltweit viele Hafenstädte, die den Jahreswechsel mindestens so intensiv zelebrieren wie die grossen Metropolen.

Die Mitarbeiter des Online-Kreuzfahrtportals Dreamlines.de haben fünf lohnende urbane Reiseziele für den Jahreswechsel ermittelt. «Das Flair von Hafenstädten zeigt sich besonders an Silvester, wenn sich gefühlt die ganze Stadt am Wasser trifft und die Menschen ausgiebig feiern», sagt Dreamlines-Managerin Katharina Kötter. Das sind ihre Silvester-Tipps:

1. Port Louis, Mauritius Auf Mauritius herrschen subtropische Temperaturen und vielerorts wunderschöne Stille. Ein krachendes Feuerwerk ist in der Hauptstadt Port Louis zu Silvester aber Tradition. Tipp: Einen Platz an einem der vielen Strände der Umgebung suchen, den Champagner im Kühler neben sich stellen und die Magie des Moments geniessen.

2. Belgrad, Serbien Die Stadt an der Donau ist auch an Silvester voller Musik. Auf zahllosen Bühnen spielen Rock-Bands neben Jazz-Künstlern. DJs legen auf. Schon lange vor Mitternacht sind die Strassen Belgrads mit Feiernden bevölkert. «Einen tollen Blick über Donau und Save sowie auf das Feuerwerk hat, wer rechtzeitig vor zwölf Uhr in den Park Kalemegdan am Festungsberg geht», rät Katharina Kötter.

3. Reykjavik, Island Das Feuerwerk in Reykjavik ist nicht so pompös wie in anderen Hafenstädten. Denn statt eines offiziellen Spektakels sorgen die Isländer mit Raketen und Böllern selbst für einen bunten Himmel. Vor Mitternacht treffen sich die Nordländer mit Freunden und Familie an grossen gemeinschaftlichen Freudenfeuern, die den Winter vertreiben sollen. Das Besondere an einem Silvesterabend auf Island liefert die Natur. Denn die Chance, zum Jahreswechsel Polarlichter, das Feuerwerk des Himmels, beobachten zu können, ist auf der Insel im Nordatlantik besonders hoch.

4. Triest, Italien Die Piazza Unità an der Hafenpromenade wird zum zentralen Ort der Silvesterfeierlichkeiten in Triest. Bei milden mediterranen Temperaturen geniessen die Feiernden den Abend draussen bei Livemusik und ausgelassener Stimmung Aufregend ist der Blick vom Wasser aus auf die Halbinsel und die bunten Lichter, die in den Himmel über der Adria steigen.

5. Porto, Portugal Das einzigartige Flair der Stadt am Douro in unmittelbarer Nähe zum Atlantik zieht das ganze Jahr über Touristen in den Bann. Am Silvesterabend verwandelt sich Porto zu einer wunderschönen Festmeile. In den Weinkellern zu beiden Seiten des Flusses lässt sich die Wartezeit bis Mitternacht bei Portwein und Stockfisch verkürzen. Den besten Blick auf das Feuerwerk geniesst, wer sich rechtzeitig einen Platz auf der Ponte Dom Luís sichert. Aber auch die Uferpromenaden und Kreuzfahrtschiffe auf dem Douro versprechen tolle Sicht und grandiose erste Minuten 2017.

