Eisbein und Regenbogenforelle

Wer vom Ku’damm aus in Richtung Savignyplatz steuert, landet in der grossen, weiten Welt, zumindest was die Vielfalt der Gastronomie betrifft. Hier ein Inder, dort ein Spanier, drüben ein Franzose – gleich um die Ecke ein Thailänder. Die Nebenstrassen des Westberliner Prachtboulevards entpuppen sich als kulinarisches Global Village.

Etwas hinter dem Savignyplatz stösst man auf das Hotel am Steinplatz – vor knapp drei Jahren eröffnet, Ableger des amerikanischen Hotelgiganten Marriott, in mongolischem Besitz. Und ausgerechnet hier tischt Marcus Zimmer Berliner Küche auf.

Der 42-jährige Cottbuser schränkt ein: «Viele Gerichte, die wir für typisch deutsch halten, gibt es auch anderswo.» Zimmer liefert ein Beispiel: «Eine Roulade ist ein Fleischlappen, in den was eingewickelt wird. In Italien nennt man das Involtini, in der Schweiz Fleischvogel.»

Nur erstklassiges Fleisch für die Königsberger Klopse

Der Chef arbeitet mit Produkten aus der Region, die er grosszügig definiert: «Das beste Fleisch für Roastbeef kommt aus Norddeutschland.» Den Zander fürs Restaurant am Steinplatz fängt ein Berufsfischer in der Havel, Wild wird im Forst von Fürstenwald gejagt.

Manchmal veredelt der «Aufsteiger des Jahres 2014» unter Berlins Köchen die Gerichte, manchmal perfektioniert er sie. Für Königsberger Klopse, eine Berliner Spezialität, verwendet Zimmer erstklassiges Fleisch statt Abfallteile, setzt Rahm statt Milch ein und verzichtet auf Sardellen: «Die Kapern verleihen mit ihrer feinen Säure genug Akzente.»

Zum Dauerbrenner am Steinplatz avancierte das Eisbein. Die gekochte Schweinshaxe ist eigentlich nichts für zarte Gemüter. Der innovative Küchenchef befreit die Knochen vom Fleisch, und vermengt die Fasern mit Schalotten und Senf zu einer Masse. Das Eisbein werde in Würfel oder Kugeln geschnitten, paniert und gebraten, «wie es die Spanier mit ihren Tapas-Kroketten machen», so Zimmer. Das stets saisonale Gemüse bezieht er von einer Firma, die Demeter- und Biohöfe im Berliner Umland abklappert.

Das Restaurant im luxuriösen 87-Zimmer-Hotel hat sich sehr schnell einen guten Namen gemacht. «Vor allem am Abend ist es aber nicht einfach, die Leute zum Essen ins Hotel zu holen», räumt der innovative Küchenchef ein. «Die Konkurrenz in Berlin ist riesig. Täglich eröffnen neue Restaurants, täglich machen Lokale dicht.»

Eine neue Adresse für «waschechte Berliner»

Zu den Newcomern gehört das 38 an der Oranienburger Strasse in Berlin-Mitte. Der gebürtige Vietnamese Duc Anh Tran und sein junger Küchenchef Stefan Schaarschmidt setzen ähnlich wie Marcus Zimmer auf deutsche Küche. Kassler mit Riesling – Sauerkraut, Schaufelbraten mit Wurzelgemüse oder Regenbogenforelle ganz klassisch mit Petersilienkartoffeln und Zitronenbutter dominieren die Speisekarte, die alle sechs Wochen wechselt.

Tran will eine Küche «ohne grosse Experimente, aber schon mal mit Einflüssen aus meiner alten Heimat». So tauchen Ingwer, Koriander oder Zitronengras im Salat auf und sorgen für überraschende Geschmackserlebnisse. Die Oranienburger Strasse beim Hackeschen Markt gilt als Meile für Touristen ohne überrissene Ansprüche. Vor den vielen meist mediterran geprägten Restaurants gehen abends Prostituierte in Stellung.

Nach fünf Monaten hat sich das 38 in dieser lebhaften Ambiance bereits fest etabliert und zählt zu den besten Lokalen im Kiez. «Das Schönste», sagt Tran, der in Charlottenburg auch eine Salumeria führt, «die meisten unserer Gäste sind waschechte Berliner.»

Hotel am Steinplatz, am Steinplatz 4, Mo bis So geöffnet, www.hotelsteinplatz.com

Restaurant 38, Oranienburger Str. 38, Mo bis Sa geöffnet, www.restaurant38berlin.de

(SonntagsZeitung)