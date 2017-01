Eine der liebsten Destinationen der Schweizer

Bernd Weinkauf wäre ein Fall für Robert Lembke. Der Talkmaster liess seine Gäste in einer beliebten TV-Sendung der 60er- und 70er-Jahre seltene Berufe erraten. Als Haushistoriker einer Gaststätte hätte Weinkauf die Sendung «Heiteres Beruferaten» leicht aufgemischt. Der Germanist und Kunsthistoriker befasst sich mit der Geschichte eines besonderen Lokals: Bei Auerbachs Keller im Untergrund der Mädler Passage von Leipzig handelt es sich um eine der berühmtesten gastronomischen Einrichtungen der Welt.

Goethe, der schon als 16-Jähriger im Lokal verkehrte, machte Auerbachs Keller im «Faust» unsterblich. Weinkauf, der Besucher launig durch das Restaurant mit 700 Plätzen und die historischen Nebenräume führt, wäre ein schlechter Haushistoriker, hätte er lange vor Goethe nicht einen ebenso prominenten Gast aufgespürt: In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1521 muss Martin Luther bei Auerbach Zuflucht gefunden haben. Der Reformator verliess kurzfristig das Versteck auf der Wartburg, wo er inkognito als Junker Jörg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. Auf halbem Weg zurück ins heimische Wittenberg rastete Luther. Da er in Leipzig ausser dem gerade ortsabwesenden Drucker und Verleger Lotter nur Heinrich Stromer von Auerbach vertraute, dürfte er beim Gastronomen untergekommen sein.

Legendär: Das Lokal Auerbachs Keller. Foto: Bill Rand (Flickr)

«Aber nicht im Keller», präzisiert Bernd Weinkauf, «den gab es damals noch nicht, das Lokal an gleicher Stelle hiess Auerbachscher Hof.»

Leipzig feiert 2017 wie viele deutsche Städte «500 Jahre Reformation.» Am 31. Oktober 1517 hatte Luther seine berühmten Thesen zum Ablasshandel an der Tür der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen. Doch der grössten Stadt im Bundesland Sachsen kommt im Reigen lutherischer Wallfahrtsorte keine Hauptrolle zu. Luther weilte nie lange und höchst ungern hier. Der sprachgewaltige Reformator bezeichnete Leipzig, das damals 8000 Einwohner zählte, als «bösen Wurm» oder verglich die Stadt gar mit «Sodom und Gomorrha mit Hurerei und Wucherei überschüttet.» Die Abneigung rührte von der berühmten Leipziger Disputation 1519 her, bei der Luther mit dem Dominikanertheologen Johannes Eck aus Ingolstadt um die Unfehlbarkeit des Papstes stritt.

Trotzdem taucht Leipzig immer wieder auf in Luthers Biografie: An der Universität holte er hier seinen Doktorhut ab. 1545 weihte er die Paulinerkirche ein, die erste protestantische Unikirche der Welt. 1968 liess die DDR-Stadtregierung das Gotteshaus in einem Willkürakt sprengen, inklusive der barocken Orgel, auf der Johann Sebastian Bach gespielt hatte.

Durchwegs modernisiert: Die Mädler Passage. Foto: Eckehard Schulz (AP, Keystone)

Vom DDR-Groove ist heute nicht mehr viel zu spüren. Der Hauptbahnhof gehört zu den modernsten und eindrucksvollsten der Bundesrepublik. Die stattlichen Kaufmannshäuser sind liebevoll renoviert – und werden neu genutzt: etwa der Handelshof, wo vor drei Jahren das Steigenberger Grand Hotel samt Vinothek und Spa-World eröffnet wurde.

«Leipzig», sagt Harald Henning, der Direktor der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), in Zürich, «ist im Jahr des Reformationsjubiläums unverzichtbar, dank seiner Infrastruktur und Unterkunftsmöglichkeiten». Dagegen mangelt es in nahen Luther-Städten wie Wittenberg oder Torgau an Übernachtungskapazität.

Von Texas nach Sachsen

Leipzig hat sich – Luther hin oder her – als attraktives Reiseziel etabliert. Allein aus der Schweiz nächtigten 2016 8,8 Prozent mehr Besucher in «Hipezig» als ein Jahr zuvor. Überhaupt: Deutschland bleibt eines der Lieblingsziele der Schweizer. DZT-Chef Henning kündigt einen neuen Rekord an: Die Bundesrepublik zählte 2016 6,6 Millionen Schweizer Übernachtungen – eine Zunahme um 3,3 Prozent.

Zu den Aufgaben von Robert Moore gehört es, möglichst viele Touristen nach Leipzig zu lotsen. Der pensionierte Pastor, der während 23 Jahren eine lutherische Gemeinde in Houston, Texas, geleitet hatte, amtet als Leipzigs Luther-Botschafter für den angelsächsischen Raum. Der akkurat gekleidete Amerikaner kennt Leipzig wie seine Hosentasche und führt durch die Thomaskirche. Martin Luther hat hier an Pfingsten 1539 zur Einführung der Reformation gepredigt. Moore deutet im südlichen Seitenschiff auf fünf Fenster, die mit Porträts bemalt sind. Das mittlere zeigt Martin Luther, links sein (katholischer) Schirmherr Friedrich der Weise, rechts sein Gefährte Melanchthon. Doch der Blumenschmuck in der Kirche gehört nicht dem Reformator, sondern dem berühmtesten Leipziger: Johann Sebastian Bach fand im Chor seine letzte Ruhestätte. Eines der grössten Genies der Musikgeschichte wirkte 150 Jahre nach Luthers Tod als Thomaskantor. Vor allem seine Kantaten klingen wie Salven lutherischer Frömmigkeit. Beim Verlassen der Kirche sagt Robert Moore: «Leipzigs Bedeutung für die Reformation wird unterschätzt.»

Die Thomaskirche mit dem Johann-Sebastian-Bach-Denkmal. Der Komponist liegt in der Kirche begraben. Foto: Falk Lehmann (Flickr)

Im nahen Rathaus wurde ein kleines Luther-Museum eingerichtet. Interessantestes Exponat: der Ehering von Luthers Gemahlin Katharina von Bora. 2017 stellen sich die Kuratoren die knifflige Aufgabe, die Leipziger Disputation, in der es um den Ablasshandel und das Primat des Papstes ging, volkstümlich zu erklären.

Luther war nicht nur ein theologisches Phänomen, seine Lehre hatte tief gehende gesellschaftliche und politische Auswirkungen. Vor allem Herrscher in Nord- und Mitteleuropa nutzten Luthers Gedanken, sich dem Einfluss der katholischen Kirche zu entziehen.

Schmackhafte Leipziger Lerche

Ralf Lindner macht es vor, wie man Luther ohne theologischen Tiefgang inszeniert: Der Pächter des Thüringer Hofs tischt ein Luther-Menü auf. Unterm Kreuzgewölbe der vor 21 Jahren wieder aufgebauten Gaststätte geniesst der historisch interessierte Besucher Honigwein im Tontopf, Kaninchenpastete mit Apfelschnitzen und Walnuss, Weinsuppe mit Mönchsgugelhopf, Ochsenbrust mit Semmelknödeln sowie Leipziger Lerche, ein Fettgebäck auf Johannisbeerschaum. Luther hat mindestens zweimal im Thüringerhof getafelt. Er kannte den damaligen Besitzer Heinrich Schmiedeberg, der ihm posthum 100 Gulden vermachte. Ein Faksimile des Briefes, in dem Luther die frohe Kunde seinem Freund Spalatin mitteilte, ist im Thüringerhof ausgestellt. Das Original wurde 1943 bei der verheerenden Bombardierung Leipzigs mitsamt dem ganzen Lokal vernichtet.

Ein Luther-Menü hat Auerbachs Keller nicht zu bieten – dafür den Haus­historiker Bernd Weinkauf und eine weitere Fachperson, der ein Auftritt bei Robert Lembke gewiss wäre: Eine Köchin beschäftigt sich in der Auerbach-Küche ausschliesslich mit Rotkraut. Sie schnippelt den Kohl, säuert ihn und kocht das Gemüse dreimal. Das Gericht, Rindsroulade mit Klössen und Rotkraut, gelangt täglich dutzendfach auf den Tisch.

Mahlzeit!

Die Reise wurde unterstützt von der Deutschen Zentrale für Tourismus.

