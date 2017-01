Spurensuche auf schmalen Brettern

Wenn es um Wintersport geht, lassen sich die Österreicher nicht gern vom Stockerl stossen. Doch in Galtür gehört die Goldmedaille den Finnen und Briten. Sie begründeten den Ruf der Tiroler Gemeinde als Langlaufdestination. Briten? Eine Nation, deren berühmtester Wintersportheld ein Skispringer mit grosser Brille und minimalen Weiten war? Und was führt die Finnen, die im eigenen Land schon im November auf den schmalen ­Latten stehen, in die Alpen?

Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Versuch eins beim Nacht-Skaten: Die Strecke zwischen Galtür und Wirl, dem letzten bewohnten Örtchen des Paznauntals, ist perfekt präpariert. Aber wir laufen ein wenig verkrampft, schliesslich wollen wir Finnen finden und Engländer entlarven. Endlich taucht im Schneetreiben eine Gestalt mit blau-weisser Mütze auf. Wir haben uns zwei Brocken Finnisch zurechtgelegt und mit einer Sprachausgabe-App trainiert: «Hyvää Päivää!» Der Sportler antwortet: «Hääh.» Ist das finnisch? So weit reichen unsere Kenntnisse nicht. Wir versuchen es auf Englisch. Er versteht uns – ein Brite? Nein, ein Appenzeller unter der Mütze eines skandinavischen Outfit-Herstellers. Mit Finnland hat der Ausser­rhödler rein gar nichts am Hut.

In der Tat kommen heute vor allem Ostschweizer nach Galtür. Im Angebot: 150 Kilometer Loipen in recht schneesicheren Lagen zwischen 1370 und 2040 Meter über Meer, perfekte Bedingungen fürs Höhentraining und beleuchtete Strecken. Die Eidgenossen rangieren in der Besucherstatistik auf Rang drei, wie man uns im Tourismusbüro erklärt. Bei der Frage nach Finnen und Briten muss die freundliche Frau am Counter passen. «Jedenfalls nicht in den Top Ten.»

Recherche im Parkhaus statt im Gourmetlokal

Wir entschliessen uns, die Suche vorübergehend einzustellen und das Training zu forcieren. Es führt zum Kops-Stausee. Für die Bewältigung der 300 Höhenmeter ab Galtür benötigt man Power. Wir wundern uns, dass die Loipe unterm Sessellift durchführt. Wenig später sehen wir die ersten Skifahrer, die übers Eis kratzen. Wir müssen queren, bevor wir durch eine Traverse gleiten. Danach sind wir wieder im Langlauf-Land. Erstaunlich: Der Skizirkus ist nur wenige Meter entfernt, aber wir hören und sehen nichts davon. Mächtige Dreitausender bilden eine einmalige Kulisse. Kein Baum versperrt die Aussicht in dieser erhabenen Bergwelt. Die Einsamkeit lässt uns erneut an die Finnen denken, die in einem dünn ­besiedelten Land zuhause sind. Wieder haben wir keinen Nordländer auf der Loipe gefunden und beschliessen, neue Wege zu gehen.

Die Suche führt abends ins nahe Ischgl. Après-Ski und Gourmet­lokale können uns nicht locken, ­dafür aber die neue Parkgarage mit 500 Plätzen. Man stösst auf Porsche aus Polen, schwedische Skoda und belgische Busse. Wir finden weder finnische Kennzeichen noch britische Autos mit dem Lenkrad auf der rechten Seite. Der Parkhausautomat spricht Deutsch und schluckt ausschliesslich Euros. Nach einem Frust-Bier folgt die letzte Enttäuschung des Tages im Hotelzimmer: kein englischer Sender im TV, keine finnischen Filme.

Der nächste Tag bringt Aufklärung über die europäische Langlaufgemeinschaft in Galtür. Dafür sorgt ein Parade-Einheimischer: Bergführer Christoph Pfeifer. Vor des Rätsels Lösung setzt er aber einen Trainingsausflug zur Bielerhöhe an, die im Winter nur mit Schneemobil oder Ski zu erreichen ist. Wir skaten durch ein enges Tal, nehmen steile Anstiege. Die körperliche Anstrengung mindert den Landschaftsgenuss.

Pfeifer blickt häufig auf die schneebepackten Hänge. «Heute sieht es ganz gut aus.» Er ist Mitglied der lokalen Lawinenkommission. Gestern hatten die Experten das Tal und damit die Langlaufstrecke gesperrt.

Man ist vorsichtig geworden in Galtür, wo sich 1999 eine verheerende Lawinenkatastrophe ereignete und 38 Menschen den Schneetod fanden. «Wir haben gelernt, nach vorne zu blicken.» Das gilt auch für uns, denn das Ziel liegt vor Augen. Oben auf dem Pass sehen wir den Berggasthof Piz Buin, aber davor wartet noch ein harter Anstieg. Wir müssen kämpfen, die Beine fangen an zu schmerzen. Für Durchschnittssportler ist das nicht machbar. Die Umfahrung ist wegen des starken Schneefalls vom Vortag noch nicht gespurt. Wir ziehen die Ski aus und laufen. Als wir die Kuppe erreicht haben, liegt der gefrorene Silvrettasee auf 2030 Meter über Meer vor uns. Ein Schneesturm verhindert die Sicht auf den Piz Buin.

Im Untergeschoss trainieren Sportler an der Kletterwand. Mitglieder einer SAC-Sektion wagen sich hinaus in den Eiswind. «Lawinenrettung üben. Ideale Bedingungen», ruft einer und schultert den Rucksack. «Schau an, die Schweizer», sagt Pfeifer anerkennend. Wir greifen das Nationen-Thema wieder auf und erinnern den Bergführer an sein Versprechen, das ­Rätsel der Finnen und Briten zu lüften.

Britische Soldaten kamen wegen Armee-Biathlon

«Mit den Finnen fing alles an.» Sie infizierten Adolf Zangerle, einen Förster aus Galtür, den die Kriegswirren in den hohen Norden verschlagen hatten, mit dem Langlaufvirus. Bei seiner Heimkehr hatte er die schmalen Latten im Gepäck und finnische Freunde an seiner Seite. «Die Briten traten erst später in Erscheinung», führt Christoph weiter aus. Sie trugen in den 1960er-Jahren ihre Armee-Meisterschaft im Biathlon in Galtür aus: «Schiessen konnten sie, aber im Langlauf waren sie hundsmiserabel.» Heute trifft man weder die einen noch die anderen? Christoph erklärt augenzwinkernd: «Die Finnen haben die Entwicklungshilfe abgeschlossen, die Engländer eingesehen, dass ihnen Ausdauer und Talent fehlen.»

