Die feine Art der Seereise

Dunkles, teures Holz und Leder im Spiel mit hellem Marmor und schicken De­signerteppichen, fantasievolle Kristall­lüster und farbenfrohe Murano-Dekorationen, moderne Kunst und weisse Orchideen: Lustvoll verknüpft das neue Kreuzfahrtschiff Seven Seas Explorer amerikanisch interpretierten Luxus mit zeitgemässen Anleihen. Die Reederei versprach nichts Geringeres als «The World’s Most Luxurious Ship», also «das luxuriöseste Schiff der Welt».

Nun sind Superlative im Luxussegment üblich, liegt doch vieles letztlich im Auge des Betrachters. Mit räumlicher Grosszügigkeit, vielseitiger Bordinfrastruktur, Gourmetküche und persönlichem Serviceverständnis positioniert sich die Seven Seas Explorer aber in der absoluten Topliga. Maximal 750 Gäste können das gute Leben in einer der zwischen 28 und 360 Quadratmeter grossen Balkonsuiten geniessen – Letztere gilt als grösste Suite auf See. Und mit einem Infinity-Pool gelang den Schiffsbauern ein besonderes Bijou.

Bis vor kurzem war die Europa 2 noch das Mass aller Dinge. Foto: PD

Echte Luxusschiffe besetzten mit ­Tagespreisen ab 500 Franken pro Person im boomenden Segment der Kreuzfahrten eine Nische. Doch nur 20 Schiffe von weltweit 300 Einheiten gehen tatsächlich als Luxuskreuzer durch. Trotzdem zeichnet sich derzeit ein Boom neuer Fünfsternschiffe ab. Vor dem ­Stapellauf der Seven Seas Explorer der amerikanischen Regent Seven Seas Cruises sorgte 2012 die Europa 2 der deutschen Hapag-Lloyd Cruises für Auf­sehen. Nun sind bis 2022 elf neue Luxusschiffe angekündigt.

Topschiffe bestellt haben die Reedereien Seabourn, Silversea, Crystal, Scenic, Regent und Hapag-Lloyd Cruises, zum Teil verstärkt für Expeditionen ins Eis von Arktis und Antarktis. Anfang Jahr wurde in Singapur die Seabourn ­Encore getauft, in diesen Tagen nimmt die neue Silver Muse Fahrt auf. Zählt man noch die Bestellungen der im Premiumsegment angesiedelten Reedereien Ponant und Viking Ocean dazu, erhöht sich die Zahl der edlen Neubauten bis 2020 auf knapp 20.

Nur 100 bis 700 Gäste

Luxus auf See garantieren Boutiqueschiffe für 100 bis 700 Gäste, die auch kleinere Häfen und verschwiegene Buchten abseits der bekannten Routen anlaufen. An Bord ist viel persönlicher Freiraum wichtig, was die Verhältniszahl zwischen der Grösse (Bruttoregistertonnen) und der Passagierzahl ausdrückt. Bei Luxuslinern liegt diese zwischen 60 und 80, auf mittelklassigen ­Megalinern um 40.

Ein weiterer Anspruch wird an die elegant-luxuriöse und hochwertige Ausstattung gestellt, dazu kommt das der Grösse entsprechende Bordangebot. Die Kabinen und Suiten sind meist sehr grosszügig und mit eigenem Balkon konzipiert. Die Passagiere erwarten schliesslich auch eine anspruchsvolle Küche und perfekten Service.

Die Reedereien geben sich angesichts des grossen Kapazitätsausbaus im obersten Cruisesegment optimistisch: Die Kreuzfahrtbranche entwickelt sich weltweit rasant. «Mit der wachsenden Zahl Schiffsreisender nimmt proportional auch die Zahl der Luxusgäste zu», sagt Europa-Marketingleiterin Caroline Weaver von Regent Seven Seas Cruises. Man sollte sich vom hohen Tagespreis nicht abschrecken lassen: Luxusschiffe sind meist all inclusive. Bei Regent Seven Seas beinhaltet dies nicht nur die meisten Getränke, die Spezialitäten-Restaurants und die Trinkgelder, sondern auch die Landausflüge, WLAN und die Fluganreise. (Tages-Anzeiger)