Zwei Tote bei Schiesserei in Grundschule in Kalifornien

Bei einer Schiesserei in einer Grundschule im kalifornischen San Bernardino sind nach Polizeiangaben am Montag zwei Erwachsene getötet und mindestens zwei Schüler verletzt worden. Die Ermittler gingen davon aus, dass die tatverdächtige Person ausser Gefecht gesetzt sei, erklärte Polizeichef Jarrod Burguan auf Twitter.

Es bestehe keine weitere Gefahr für die Schule. Vermutlich handele es sich bei der Tat um einen Mord und anschliessenden Suizid, so Burguan.

There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

«Es geschah in einem Schulzimmer. Zwei Schüler wurden ins Spital gebracht», so Burguan.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Die Schüler wurden evakuiert und zur Sicherheit in eine andere Schule gebracht.

North Park ES students are being evacuated to Cajon HS. North Park parents should report to Cajon and have picture ID to pick up students. — SBCUSD (@SB_CitySchools) April 10, 2017

Law Enforcement from all over the region respond to shooting inside NorthPark elementary school in San Bernardino pic.twitter.com/8foxQaTQWR — Doug Saunders (@crimeshutterbug) 10. April 2017

Update folgt... (mch/ap/afp)