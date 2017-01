Vierter Toter nach Amokfahrt

Ein Autofahrer ist im Zentrum der australischen Stadt Melbourne vorsätzlich in Fussgänger gerast und hat dabei mindestens vier Menschen getötet – unter ihnen ein Kind. Rund 15 Menschen seien schwer verletzt worden, teilten die Behörden mit. Das Royal Children Hospital hat laut «Harald Sun» bestätigt, dass sich unter den Verletzten ein drei Monate altes Baby sowie ein Zweijähriger befinde.

Wie die Polizei mitteilte, erlag später eine vierte Person ihren Verletzungen. Details zur Identität des Todesopfers nannte sie nicht.

Sadly a fourth person has died following the Bourke St mall incident today. https://t.co/cfS3caxndi pic.twitter.com/h9XtlFNWY4 — Victoria Police (@VictoriaPolice) 20. Januar 2017

Der Fahrer des Autos sei festgenommen worden, teilte die Polizei des australischen Gliedstaates Victoria an einer Pressekonferenz vor Ort mit.

Die Polizei nimmt den Täter fest. (Quelle: Tamedia)

Zuvor habe die Polizei laut Medienberichten einen Schuss auf den Mann abgefeuert und ihn am Arm getroffen. Der 26-jährige Mann sei im Spital, wo er von den Beamten vernommen wird. Aus Sicht der Polizei handelte es sich nicht um einen Terrorakt. Es gebe aber vermutlich einen Zusammenhang mit einer vorherigen Messerstecherei in der U-Bahn der Stadt. Der Polizei war der Mann wegen Gewalt- und Drogendelikten bekannt, sagte Polizeichef Graham Ashton an einer Pressekonferenz. Berichten zufolge wurde er letzte Woche wegen eines Angriffs auf den Partner seiner Mutter verhaftet.

In Melbourne findet in diesen Tagen das Australian Open statt. Das Tennisturnier gehe normal weiter, versicherten Behördenvertreter.

Lokale Medien berichten von Schuss

Am Freitagnachmittag (Ortszeit) sei ein Autofahrer in der Mitte einer grossen Kreuzung zunächst chaotisch im Kreis gefahren, sagte der Polizeichef des Bundesstaats Victoria, Stuart Bateson. Dann sei er auf die Bourke Street Mall – eine Fussgängerzone – gerast und habe absichtlich Passanten erfasst, ehe er auf einem Bürgersteig weitere Fussgänger getroffen habe.

VIDEO: Footage showing car driving towards pedestrians in Melbourne. At least one person is dead and more than a dozen injured. pic.twitter.com/fETYK6APWu — Warriors Today (@Warriors_Today) 20. Januar 2017

Menschen bringen sich in einem Laden in Sicherheit. (Quelle: Twitter/Warriors_Today

Sanitäter versorgten vor Ort Verletzte, wie Rebecca Brewin vom Notfalldienst von Victoria mitteilte. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz der Polizei aus. Auf einem Video örtlicher Medien war zu sehen, wie etliche schwer bewaffnete Polizisten in der Nähe des Schauplatzes standen. Spätere Aufnahmen zeigten, wie Beamte sich über einen auf dem Boden liegenden Mann beugten, dem offenbar Handschellen angelegt wurden. Polizisten untersuchten am Schauplatz zudem ein beschädigtes rotes Auto.

Polizei gibt Entwarnung

Bürger wurden aufgefordert, sich von der Gegend fernzuhalten. Das Areal rund um den Ort des Zwischenfalls wurde gesperrt. Später teilte die Polizei mit, dass die Lage unter Kontrolle sei. Man gehe davon aus, dass der Vorfall mit einer vorangegangenen Messerstecherei in der Stadt in Verbindung stehe, sagte Polizeichef Bateston. (nxp/sda)