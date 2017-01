Vermisste aus Grenchen tot aufgefunden

Die nach einem Sprung aus dem Fenster einer Wohnung als vermisst gemeldete Frau ist in Grenchen tot aufgefunden worden.

Personen fanden in der Nähe des Bahnhofs Grenchen Süd in der Silversternacht eine tote Frau in einem Gebüsch, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Sie sei als die vermisste 46-Jährige identifiziert worden.

Nach dem Sprung aus dem Mehrfamilienhaus am 26. Dezember habe sie sich keine schweren Verletzungen zugezogen. Sie habe sich in der gleichen Nacht das Leben genommen, heisst es in der Mitteilung weiter. (ij)