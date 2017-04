Traumwetter – und es wird noch besser

Wer will sich da beklagen: Schönstes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein lockte heute die Menschen nach draussen. An einigen Orten wurden Temperaturen von mehr als 20 Grad gemessen, wie Meteonews mitteilt. Am wärmsten wurde es in Grono GR mit knapp 24 Grad. Aber auch auf der Alpensüdseite, im Rhonetal, in der Nordwestschweiz, am Jurasüdfuss und im Unteraargau wurde gebietsweise die 20-Grad-Marke überschritten.

Wer heute die Sonne nicht geniessen konnte, hat morgen noch eine Chance. Gemäss dem Wetterdienst werden am Sonntag – und möglicherweise auch am Montag – die Temperaturen voraussichtlich noch 1 bis 3 Grad höher klettern. Wer bereits an ein erstes erfrischendes Bad im See denkt, muss sich allerdings etwas gedulden: Mit 10 bis 15 Grad sind die Wassertemperaturen noch ziemlich kühl.

Auch nachts sinken die Temperaturen empfindlich ab: Gestern gab es verbreitet Bodenfrost, am kältesten war es in der Solothurner Gemeinde Welschenrohr mit -2.7 Grad.

(thu)