Suizidversuche vor den Augen der Kinder

Ein Vater, der seine Kinder drogenabhängig macht, sie zum Rauchen zwingt, sie quält und sich vor ihren Augen selbst verstümmelt: Es klingt wie das Drehbuch eines Horrorfilms, was die Anklage einem 54-jährigen Arzt im österreichischen Bundesland Steiermark vorwirft. Seit Freitag steht der Mann in Graz vor Gericht, seine eigenen vier Kinder haben ihn verzeigt.

Die Kinder von Eduard L. sind inzwischen volljährig, zwischen 18 und 28 Jahre alt. Ihr Martyrium begann nach eigenen Aussagen schon in früher Kindheit. Der Vater soll sie geschlagen und in ihrer Gegenwart häufig mit Waffen hantiert haben. Eine Tochter soll er tablettenabhängig gemacht, einer anderen Morphium gespritzt haben. Vor den Augen der Kinder unternahm er Suizidversuche.

Auch die Mutter ist Ärztin

Eine Tochter musste einen Schraubenzieher aus seinem Bauch ziehen, den er sich selbst hineingestossen hatte. Eine andere Tochter musste ihn aus einer Schlinge befreien, in der er sich erhängen wollte. Dass er seine Kinder schon im Primarschulalter zwang, an Zigaretten und Zigarren zu ziehen, ist durch Fotos belegt.

Die Mutter der Kinder ist selbst Ärztin. Sie habe es als ihre Aufgabe betrachtet, ihren Mann vor dem Suizid zu bewahren, sagte sie der Polizei. Später liess sie sich scheiden, und erst da ­hätten die Kinder die psychische und physische Gewalt in allen Details geschildert. Sie gingen nun nicht nur vor Gericht, sondern an die Öffentlichkeit: «Wir haben Todesangst vor unserem Vater», zitiert sie die Tageszeitung «Kurier». Der Arzt bestätigte in Einvernahmen durch die Polizei die Suizidversuche, dementierte aber, den Kindern jemals Gewalt angetan zu haben. Das sei ein Verleumdungsversuch seiner Ex-Frau.

Auch ein Mordverdacht besteht

Nicht verhandelt – zumindest noch nicht – wird der Verdacht der Vergewaltigung und des Mordes: Ein Nachbar des Arztes wurde im Herbst 2014 tot aufgefunden. Er wies einen Kopfschuss auf. Die Ermittler stellten Suizid fest, obwohl auf den Händen des Opfers keine Schmauchspuren zu finden waren. Die Tatwaffe gehörte dem Nachbarn Eduard L. Die Tochter des Toten erhebt in der Presse weitere Vorwürfe: L., ihr Arzt und Lieb­haber, habe sie misshandelt und vergewaltigt.

Der Fall hat auch eine politische Dimension: Der Bruder von Eduard L. ist ein prominenter Politiker der Regierungspartei ÖVP. Als er Mitglied der Regierung war, wurde sein Bruder, der Angeklagte, Teamarzt beim österreichischen Skiverband (ÖSV).

Gutachter unter Druck

Als vor zwei Jahren erstmals Sachverhaltsdarstellungen über mutmassliche Misshandlungen der Kinder bei der Staatsanwaltschaft eingingen, soll es zu politischen Interventionen gekommen sein, um Ermittlungen zu verhindern. Zeitungen schreiben, dass ein Gutachter bat, ihn vom Fall L. zu entbinden: Er sei von Kollegen und Politikern zu stark unter Druck gesetzt worden. Der ansonsten sehr redselige und angriffslustige Politiker schweigt zu den Vorwürfen.

Bevor das Verfahren gegen L. fortgesetzt wird, soll nun ein Psychiater feststellen, ob der angeklagte Arzt, der noch immer in einem Provinznest praktiziert, überhaupt zurechnungsfähig ist.

(Tages-Anzeiger)