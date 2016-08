Singapurische Behörden melden 41 lokale Zika-Infektionen

Mehr als 40 Menschen haben sich in Singapur mit dem Zika-Virus infiziert. Die meisten hätten sich aber bereits vollständig erholt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Betroffen seien vor allem ausländische Bauarbeiter in einer Nachbarschaft südlich des Stadtzentrums (Aljunied Crescent und Sims Drive). Singapur hatte seinen ersten Zika-Fall im Mai registriert. Damals war das Virus von einem 48-Jährigen eingeschleppt worden, der nach Brasilien gereist war.

Die Patienten seien in letzter Zeit nicht in von Zika betroffene Gebiete gereist, hiess es. Daher sei es wahrscheinlich, dass sie sich in Singapur infiziert hätten. «Das bestätigt, dass lokale Infektionen des Zika-Virus stattgefunden haben», schreibt das Gesundheitsministerium in einer Mitteilung. 34 Patienten hätten sich wieder erholt, sieben seien noch im Krankenhaus.

200 Mitarbeiter bekämpfen die Mücken

«Wir erwarten, noch mehr Fälle zu entdecken», heisst es in der Mitteilung. Im Schreiben ist nicht ersichtlich, ob sich die Personen durch Mückenstiche oder Sex angesteckt haben. «Es ist möglich, dass Mücken in den betroffenen Gegenden das Virus tragen», so das Gesundheitsministerium.

Am Sonntag reinigten 200 Mitarbeiter der Nationalen Umweltbehörde (NEA) Abflüsse und versprühten Insektizide, um gegen mögliche Brutstätten von Mücken vorzugehen. Ganz neu ist das nicht: Singapur kämpft bereits gegen das Dengue-Virus, das ebenfalls von Mücken übertragen werden kann.

Vor allem für schwangere Frauen gefährlich

Die Symptome des Zika-Virus sind oft geringfügig: Fieber, Ausschlag, Gelenkschmerzen und rote Augen. Manche Infizierte spüren auch gar nichts. Doch werden Schwangere gestochen, könnten deren Kinder an Mikrozephalie erkranken: Das bedeutet, dass sie mit winzigen Köpfen geboren werden. (mch/sda)