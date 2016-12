Seilbahn im Aostatal blockiert – fast alle 130 Personen gerettet

Es ist Heiligabend – und einige der 130 Passagiere einer Seilbahn im italienischen Skigebiet Cervinia im Aostatal stecken seit über fünf langen Stunden in schwindelerregender Höhe fest. Am späten Heiligabend um 23 Uhr läuft die Rettungsarbeiten im Skigebiet nahe der Schweiz noch. Gemäss «La Stampa» wurden aber fast alle 130 Passagiere aus den Kabinen befreit.

Im oberen Teil der Bahn seien weiterhin einige Personen eingeschlossen. Trotz der starken Winde seien die Einsatzkräfte guten Mutes, die letzten Passagiere bald befreien und die Rettungsaktion abschliessen zu können.

Die Seilbahn ist ab der starken Winde stecken geblieben. Evakuierungsmassnahmen liefen nach der Panne gegen 15.30 Uhr umgehend an. Bei der Evakuierung kommt anscheinend auch ein Helikopter aus der Schweiz zum Einsatz.

Evakuierung soll schnell gehen

Die Seilbahn mit je 12 Plätzen in einer Kabine sei wegen eines Defekts zum Halt gekommen, schrieb die Betreibergesellschaft auf Twitter. «Wir haben alle Notfallmassnahmen in Gang gesetzt und es ist niemand in Gefahr», hiess es. Um welchen Defekt es sich handelte, wurde nicht präzisiert.

Die Pendelbahn im Ski- und Wandergebiet Cervinia unweit der Schweizer Grenze bei Zermatt VS verbindet Plan Maison auf 2550 Metern und Cime Bianche Laghi auf 2800 Metern.

«Wir befinden uns auf einer Höhe zwischen 2300 und 2800 Metern», sagte der Präsident der Bergrettung im Aostatal, Adriano Favre, der Zeitung «Corriere della Sera». Der Wind sei stark und es sei sehr kalt. «Aber die Situation ist unter Kontrolle.»

Erinnert an Panne am Montblanc

Im September hatte es einen Störfall an einer Seilbahn am Montblanc gegeben. Mehr als 100 Menschen sassen damals in mehr als 3000 Metern Höhe fest. Verhedderte Kabel der Seilbahn waren der Grund für den Ausfall. Etwa 30 Menschen hatten die Nacht in der Bahn verbringen müssen, bis sie am nächsten Morgen wieder Boden unter den Füssen hatten.

