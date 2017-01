Schweizer bei Streit schwer im Gesicht verletzt

Bei einer Rauferei in einem Lokal im österreichischen Wintersportort Ischgl ist in der Nacht auf Sonntag ein 47-jähriger Schweizer erheblich im Gesicht verletzt worden. Der Mann war mit einem 48-jährigen Iren in Streit geraten.

Dieser brach ein Bierglas ab und stiess es dem Schweizer mehrmals mit voller Wucht ins Gesicht. Der Ire wurde vorläufig festgenommen, der Schweizer in das Spital Zams eingeliefert.

Der Streit der beiden Männer mündete laut Polizei kurz nach Mitternacht in Handgreiflichkeiten. Dabei erlitt der 47-Jährige tiefe Schnittwunden im Gesicht. Zudem wurden ihm mehrere Zähne durch die Schläge mit dem Bierglas abgebrochen. Das Motiv der Tat war vorerst noch unklar. (kko/sda)