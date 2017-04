Schweizer Flugzeug abgestürzt – fünf Tote

In dem Ort Tires etwa 20 Kilometer westlich von Lissabon ist heute Mittag gegen 12.15 Uhr ein in der Schweiz registriertes Kleinflugzeug abgestürzt. Wie der portugiesische TV-Sender «TVi24» berichtet, stürzte die Maschine bereits kurz nach dem Start über einem Lidl-Supermarkt ab.

Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen eine aufsteigende Rauchsäule nach dem Absturz:

Bei dem Unfall hat es mindestens fünf Tote gegeben, darunter der Schweizer Pilot und drei französische Passagiere. Ums Leben gekommen ist auch ein portugiesischer Lastwagenfahrer, der zum Zeitpunkt des Absturzes vor dem Supermarkt seine Fracht entlud. Das Flugzeug ist auf den Namen der Schweizer Firma Symbios registriert, die in Yverdon Hüft- und Knieprotesen entwickelt und herstellt. Beim Unternehmen war bisher niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Bei der Maschine handelt sich um eine Piper PA-31T Cheyenne, ein leichtes zweimotoriges Turboprop-Propellerflugzeug.

The aircraft involved in #Tires crash, #Portugal, was this Piper PA-31T Cheyenne (HB-LTI)https://t.co/Qp4jdFk3M9

P. Bakema GFDL#Avgeek pic.twitter.com/bgkjLDkR1r