Schütze tötet Lehrerin und dann sich selbst

Bei einer Schiesserei in einem Klassenzimmer einer Grundschule im kalifornischen San Bernardino sind am Montag zwei Erwachsene getötet und zwei Schüler schwer verletzt worden. Bei den Getöteten handelte es sich nach Polizeiangaben um eine Lehrerin und den Schützen.

Die beiden verletzten Kinder befanden sich laut Polizei in kritischem Zustand. Man glaube nicht, dass sie das Ziel gewesen seien. Doch hätten sie sich in der Nähe der weiblichen Lehrkraft an der North Park School befunden, als der Verdächtige zu Besuch in das Klassenzimmer gekommen sei und dann das Feuer eröffnet habe, sagte der Polizeibeamte Ron Maass bei einer Pressekonferenz. «Es gab keinen Hinweis darauf, dass die Schusswaffe bei seiner Ankunft in der Schule sichtbar war.»

«Die Lehrkraft wusste, wer der Schütze war»

Die beiden Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Schulzbezirkssprecherin, Maria Garcia, dem Nachrichtensender KNBC-TV sagte. Die Polizei wollte ein mögliches Verhältnis der beiden Erwachsenen nicht bestätigen. «Wir glauben, dass die Lehrkraft wusste, wer der Schütze war», sagte Garcia.

Der Polizeichef von San Bernardino, Jarrod Burguan, teilte mit, bei der Schiesserei habe es sich offenbar um einen Mord und anschliessenden Suizid gehandelt. Alle anderen Schüler befänden sich in Sicherheit. Die Schule hat rund 600 Schüler.

San Bernardino, eine Stadt mit 216'000 Einwohnern, war im Dezember 2015 Schauplatz eines Terroranschlags, bei dem 14 Menschen getötet und 22 weitere verletzt wurden. Die beiden Schützen, ein Ehepaar, wurden bei einem Feuergefecht getötet. San Bernardino ist für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt, insbesondere was Morde betrifft.

(mch/ap)