Schneestürme und klirrende Kälte in der Schweiz

Der Winter liess lange auf sich warten – jetzt kommt er aber richtig. Das Tief Alex lenkt eine Kaltfront zur Schweiz und bringt klirrende Kälte und Schneestürme. Die Front wird die Schweiz zwischen Mittwoch und Montagmittag überrollen und für frostige Temperaturen sorgen. So prognostiziert Meteonews, dass die Temperaturen im Flachland in den Nächten auf Freitag und auf Samstag auf minus 10 bis minus 12 °C sinken. Die Temperaturen tagsüber verändern sich nur leicht und bleiben im Bereich knapp unter dem Nullpunkt.

Der stürmische Nordwind trägt auch Feuchtigkeit in die Schweiz, die sich gemäss SRF bis zur Nacht auf Freitag am Alpennordhang staut. Es werden in den Bergen Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h erwartet. Das bringt zudem kräftigen Schneefall mit sich. Bis Freitag gibt es in den zentralen und östlichen Alpen voraussichtlich zwischen 30 bis 70 Zentimeter Neuschnee. Im Flachland sind nur wenige Zentimeter zu erwarten.

Die Luft werde frühestens am Sonntagnachmittag unter Hochdruckeinfluss wieder trockener. Dann kehren auch die Temperaturen in der Region Zürich in den Bereich knapp unter dem Gefrierpunkt zurück.

(mch/fal)