Roger S. schoss 2003 auf Brüder seiner Ex-Freundin

Ein 33-jähriger Mann hat in Rehetobel AR während einer Hausdurchsuchung die Waffe gezückt und auf zwei Polizisten der Kantonspolizei Ausserrhoden geschossen. Beide wurden schwer verletzt. Dem jüngeren Beamten schoss der Schütze mitten ins Herz.

Polizeikommandant Reto Cavelti spricht von einem «Worst-Case-Szenario». Der Kollege kämpfe weiter um sein Leben. «Wir hoffen mit aller Energie, dass er den Kampf gewinnt», sagt er zum «Blick».

Roger S. bedrohte Familie seiner Ex

Der 33-Jährige war bereits vorbestraft und in der Region als Waffennarr bekannt, wie die Zeitung weiter schreibt. An Ostern 2003 soll Roger S. mit einer Schrotflinte auf zwei Männer losgegangen sein. 2002 hatte er ein damals 14-jähriges Mädchen kennen gelernt und ging mit ihr eine sexuelle Beziehung ein, wie der «Blick» schreibt.

Als sie sich trennen wollte, bedrohte Roger S. die Familie seiner Ex und deren neuen Freund. In der Nacht auf Ostermontag brannten ihm die Sicherungen durch: Er lauerte beiden Brüdern auf und schoss mit einer Schrotflinte auf die Männer und verletzte sie. Ein Velofahrer, der zufällig vorbeifuhr, wurde ebenfalls getroffen. Für die Tat sass der 33-Jährige bis 2009 im Massnahmenzentrum Arxhof in Basel, wie die Zeitung weiter berichtet.

Blutbad wegen Indoor-Hanfplantage

Dennoch sah gestern alles nach einem Routineeinsatz aus. Der mutmassliche Täter stand im Verdacht, eine Indoor-Hanfplantage zu betreiben. Der Mann sei kooperativ und geständig gewesen, sagte Graziosa Gairing, Chefin der Ausserrhoder Kriminalpolizei, am Dienstagabend vor den Medien.

Roger S. sei im Vorfeld der Hausdurchsuchung auf dem Polizeiposten Heiden auf gefährliche Gegenstände untersucht worden, so Gairing. In die Hausdurchsuchung sei auch ein Schuppen in Heiden miteinbezogen worden.

Zwei Beamte im Alter von 29 und 37 Jahren begleiteten den Mann dorthin. «Beim Schuppen konnte der Mann eine Waffe behändigen und es kam kurz nach 9 Uhr zu einem Schusswechsel zwischen ihm und der Polizei», sagte Gairing.

Waffen und Munition gefunden

Der 33-Jährige flüchtete zu Fuss. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann von der Polizei bei seinem Wohnhaus in Rehetobel lokalisiert und umstellt werden. «Der Täter trug einen Rucksack bei sich und drohte der Polizei damit, Sprengstoff zu zünden», sagte Cavelti.

Verhandlungen mit dem Mann führten zu keinem Resultat. Kurz vor 17 Uhr wurde ein Diensthund gegen den Schützen eingesetzt. Der Mann ergriff eine Handfeuerwaffe und verletzte sich tödlich. Beim Täter sei eine weitere Waffe und Munition gefunden worden, aber kein Sprengstoff. (pat)