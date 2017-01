Mindestens 35 Tote bei Anschlag auf Club in Istanbul

Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind in der Silvesternacht nach offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen getötet und weitere 40 verletzt worden. Es handele sich um einen «Terroranschlag», sagte der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, am Anschlagsort. Der Angriff galt dem berühmten Nachtclub Reina direkt am Ufer des Bosporus, auf der europäischen Seite der Metropole.

«Mindestens 35 unserer Landsleute haben ihr Leben verloren, unter ihnen ein Polizist», sagte Sahin kurz nach dem Angriff. 40 Menschen würden in Krankenhäusern versorgt.

Mindestens 700 Menschen im Club

Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Angreifer hätten in dem Club wahllos um sich geschossen. Mindestens 700 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Club aufgehalten, um Silvester zu feiern. Augenzeugen hätten berichtet, die Angreifer hätten Arabisch gesprochen. Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten demnach den Nachtclub.

Dem Nachrichtensender NTV zufolge sprangen mehrere Menschen in Panik in den Bosporus, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Rettungsmassnahmen am Ufer dauerten an.

Club bei Oberschicht beliebt

Der Nachtclub Reina befindet sich direkt am Ufer des Bosporus im Norden der Istanbuler Innenstadt auf der europäischen Seite der Metropole. Er ist vor allem bei der Istanbuler Oberschicht beliebt.

Die deutsche Botschaft, die US-Botschaft und andere ausländische Vertretungen hatten im Vorfeld von Silvester zu besonderer Wachsamkeit während der Neujahrsfeiern aufgerufen. Die Türkei wird seit mehr als einem Jahr immer wieder von Anschlägen erschüttert.

