Mehrere Waldbrände am Lago Maggiore

Wie ein Leser meldet, ist nun auch am späteren Sonntagnachmittag im italienischen Canobbio am Lagio Maggiore in der Höhe ein Feuer ausgebrochen. Bereits gestern vis-à-vis von Ascona brach ein Feuer aus. Seit gestern Abend melden sich Leser bei DerBund.ch/Newsnet, die die Ostertage am Lago Maggiore verbringen. Bilder aus der Nacht zeigen lodernde Flammen am Monte Paglione. Seit heute Morgen steht ein Super Puma der Schweizer Armee im Einsatz, wie Armee-Mediensprecher Walter Frik auf Anfrage sagt. Zwei weitere Armeehelikopter stünden bereit.

Laut einer Meldung von 20 Minuti / Ticino Online stehen derzeit 17 Personen im Einsatz. Seit Tagesanbruch würden neben dem Super Puma drei zivile Helikopter gegen das Feuer eingesetzt, einen davon aus Italien.

Grenze zu Italien überschritten

Die Feuerwehr erwartet, dass die Windstärke im Verlauf des Tages zunehmen wird, womit die Ausbreitung des Feuers beschleunigt werden könnte. Der Waldbrand hat heute die Grenze zu Italien überschritten, wie die Zeitung schreibt.

Weil im Tessin grosse Trockenheit herrscht, besteht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr, wie MeteoNews am Samstag zu DerBund.ch/Newsnet sagte.

Wasser wird aus dem Lago Maggiore geholt. (Leserreporter)

Vier Helikopter bekämpfen den Waldbrand am Monte Paglione. (Leserreporter)