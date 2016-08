Hitze am Tag – Hagel in der Nacht

Wenns nach dem Kalender geht, so neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu. Zum Abschluss kann die Schweiz noch richtig heisse Tage geniessen – doch in der Nacht auf Sonntag erlebten Teile des Landes auch einige Gewitter.

Im Oberaargau und im Wallis haben Blitze die Dunkelheit erhellt. In Basel, Riehen oder auch Birsfelden haben Hagelgewitter für eine laute Nacht gesorgt. Leser schicken Bilder von Hagelkörner von bis zu 4 Zentimetern Durchmesser.

Ob Basel oder Birsfelden – an mehreren Orten gabs einen Hagelschauer.

Am Samstag stieg das Thermometer in Basel und Möhlin gemäss SRF-Meteo auf 33,8 Grad. Das ist der Höchstwert der aktuellen Hitzewelle. Am Montag soll bereits Schluss mit den ganz hohen Temperaturen sein. Spätsommerhoch «Gerd» ist zudem bereits in die Ukraine weitergezogen. Somit herrschen bald wieder mildere Temperaturen. (foa)