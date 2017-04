Fünf Menschen sterben in einstürzendem Haus

Beim Einsturz eines Wohnhauses in der südwestpolnischen Stadt Swiebodzice sind am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen und vier verletzt worden. Eine Person wurde nach Behördenangaben am Abend noch vermisst. Regionalgouverneur Pawel Hreniak sagte, die Suchaktion werde vermutlich bis Sonntag andauern.

Ein Sprecher der Feuerwehr in Breslau, Daniel Mucha, sagte, zahlreiche Einsatzkräfte seien mit Suchhunden vor Ort. Es werde vermutet, dass eine Gasexplosion am Morgen zwei Stockwerke des dreistöckigen Hauses einstürzen liess. Der Gouverneur von Swiebodzice, Bogdan Kozuchowicz, erklärte, das aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammende Haus sei kürzlich renoviert worden und in einem guten technischen Zustand gewesen.

Ministerpräsidentin reist an

Der Fernsehsender TVN24 zeigte Aufnahmen von Rettungskräften inmitten von Trümmern. Der medizinische Einsatzleiter Wojciech Kopacki sagte, zwei der Toten seien Kinder. Ministerpräsidentin Beata Szydlo begab sich an den Unglücksort 420 Kilometer südwestlich von Warschau, um mit Überlebenden und Einsatzkräften zu sprechen. (oli/dapd)