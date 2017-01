Feuerwehr findet Leiche nach Wohnungsbrand

Nach einem Brand in einer Wohnung in Horn TG hat die Feuerwehr heute Morgen einen toten Mann gefunden. Es handelt sich um den 49-jährigen Bewohner. Die Todesursache wird untersucht.

Das Feuer brach am Morgen kurz vor sieben Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Seestrasse aus, wie Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, eine Meldung des Nachrichtenportals «FM1Today» bestätigte. Während den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte den leblosen Mann.

Die Ursache sei noch unklar. Versuche des Rettungsdienstes, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Ob der 49-Jährige wegen des Brandes starb, werde untersucht.

Die Feuerwehr rückte aus, weil Rauch aus der Wohnung drang. Der Brand blieb auf die Wohnung beschränkt und konnte rasch gelöscht werden. Andere Bewohner des Hauses waren nicht betroffen. (sep/sda)