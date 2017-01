Feuer zerstört fünf Gebäude in Dorfzentrum

Die Feuerwehr Entlebuch-Hasle stand in der Luzerner Gemeinde Entlebuch die ganze Nacht im Einsatz. Eine Person wurde verletzt, Dutzende Tiere konnten gerettet werden. Mehr...

Am Freitag vor Silvester zerstörten Flammen das Posthotel in Arosa. Nun gab die Polizei bekannt, wo das Feuer ausgebrochen ist und in welche Richtungen ermittelt wird. Mehr...