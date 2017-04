Fast vier Stunden Stau in Richtung Norden

Osterheimkehrer müssen Geduld mitbringen: Laut TCS wächst der Stau auf der Strecke Chiasso Richtung Gotthard zwischen Biasca und dem Parkplatz bei der Dosierstelle Airolo. Der Zeitverlust beträgt fast vier Stunden. Insgesamt stauen sich die Autos auf 14 Kilometern.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Biasca und Parkplatz Dosierstelle Airolo 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 3 Stunden und 50 — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

Auch wer entgegen den Heimkehrer in Richtung Süden fährt, braucht 50 Minuten Geduld: Zwischen Amsteg und Göschenen staut sich der Verkehr laut TCS auf fünf Kilometern.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Amsteg und Göschenen 5 km Stau, Überlastung, Wartezeit bis zu 50 min — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

Dem Stau ein Schnippchen schlagen?

Um dem Stau auf der Autobahn A2 in der Leventina zu entfliehen, empfahl Viasuisse Reisenden Richtung Basel und Zürich die A13 über den San Bernardino. Doch dort stauten sich die Autos wegen Verkehrsüberlastung ebenfalls. Viasuisse rechnet am Montag damit, dass der Verkehr Richtung Norden erst nach Mitternacht wieder flüssig rollen dürfte.

Am Karfreitag hatten sich die Reisenden in Richtung Süden am Gotthard so lange gedulden müssen wie noch nie: Der Stau am Gotthard erreichte mit 14 Kilometern eine Rekordlänge für diesen Feiertag. Die Wartezeit betrug vom frühen Morgen bis Mitte Nachmittag zweieinhalb Stunden.

Probleme in den Tunnels

Über die Alternativrouten gab es zeitweise ebenfalls kein Durchkommen. Auf der San-Bernardino-Route betrug der Zeitverlust ab Chur bis zum San-Bernardino-Tunnel am Karfreitag eine Stunde. Zudem musste der San-Bernardino-Tunnel wegen eines Pannenfahrzeuges vorübergehend gesperrt werden.

Am Donnerstag hatte ein Unfall kurz nach 16 Uhr im Seelisbergtunnel der A2 den Ferienverkehr gen Süden bereits weit vor dem Gotthard gestoppt. Die Tunnelröhre war danach noch bis 19 Uhr gesperrt. Reisenden wurde empfohlen, auf die A13 oder die Axenstrasse auszuweichen..

Ausgebuchte Züge

Auch die SBB verzeichnete an Ostern eine grosse Nachfrage nach Plätzen: Viele Züge waren ausgebucht, es wurden Extrazüge eingesetzt. Grund für die grosse Reisewelle nach Süden dürften vor allem die schlechten Wetterprognosen für die Alpennordseite gewesen sein.

Die späten Ostertage sowie der Beginn der Frühlingsferien in weiten Teilen Europas trugen ebenfalls dazu bei. So erwartet Viasuisse auch am kommenden Wochenende wieder eine Blechlawine am Gotthard: Dann gehen in vielen Kantonen und in deutschen Bundesländern die Osterferien zu Ende, während in den Niederlanden die einwöchigen Maiferien beginnen

Der TCS twittert nicht nur zur aktuellen Verkehrslage am Gotthard: Für im Auto quengelnde Kinder verweist er auf einen Link:

(roy/jdr/fal/sda)