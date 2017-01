Eltern sterben bei Unfall – zwei Kinder im Spital

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Martigny VS ist am Samstagmorgen ein russisches Ehepaar ums Leben gekommen. Ihr Auto geriet möglicherweise wegen des Schnees von der Strasse ab. Die beiden Kinder im Auto überlebten den Unfall.

Der 36-jährige Fahrer wollte kurz nach 10 Uhr bei einem Abstellplatz anhalten, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Dabei kam das Auto ins Rutschen und geriet von der Strasse ab. Es überschlug sich mehrmals, ehe es nach ungefähr 225 Metern im abschüssigen Gelände zum Stillstand kam.

Geschwister ausser Lebensgefahr

Die unverzüglich aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Die 37-jährige Beifahrerin erlag im Spital von Sitten ihren schweren Verletzungen. Die Kinder, ein 15-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Bub, wurden mit einem Helikopter zunächst ins Spital von Sitten und anschliessend ins Inselspital in Bern transportiert. Sie befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr. (sep)