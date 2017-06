Brand im Seefeld – Feuerwehr deckt Dach ab

In einer Liegenschaft im Zürcher Seefeld ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr steht mit einem grösseren Aufgebot unweit der Tramhaltestelle Opernhaus und dem Restaurant Tibits im Einsatz. Bei dem Feuer handelt es sich um einen Mottbrand, wie Urs Eberle von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage von DerBund.ch/Newsnet bestätigt.

Beim Brand sei niemand verletzt worden. Mindestens zwei Personen mussten aus dem Bürogebäude evakuiert werden. Rund 30 Rettungskräfte stehen laut Eberle seit 20.15 Uhr im Einsatz. Sie würden derzeit den Brandherd suchen. Dazu müsse das Dach abgedeckt werden. «Der Einsatz ist sehr personal- und zeitintensiv».

Tramlinie unterbrochen

Schutz und Rettung rechnet damit, dass der Feuerwehreinsatz noch bis in die Morgenstunden gehen kann. «Es stehen Löschfahrzeuge im Einsatz. Auch die Milizfeuerwehr wurde zur Unterstützung aufgeboten.»

Die Strecke zwischen Opernhaus und Bahnhof Tiefenbrunnen sind für die Tramlinien 2 und 4 in beiden Richtungen unterbrochen, wie die VBZ mitteilt. Die Verkehrsbetriebe empfehlen, auf die S-Bahn und die Buslinien 912, 916 oder die Buslinie 33 über den Hegibachplatz auszuweichen.

Heisse Kohle auf Balkon

Auch in Zürich Seebach wurde am Freitagabend die Feuerwehr gerufen. Ein Hausbewohner habe vermutlich versucht, seine Würste auf dem Boden zu grillieren. «Bis auf heisse Kohle auf dem Balkonboden ist dort nichts passiert», wie Eberle sagt. Die Feuerwehr sei in Seebach bereits wieder abgezogen. (oli)