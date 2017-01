Autobombe in Izmir fordert Tote und mehrere Verletzte

Bei einem Autobombenanschlag vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir sind zwei Personen getötet worden. Nach der Explosion erschossen Sicherheitskräfte zudem zwei Angreifer.

Bei dem Anschlag seien ein Polizist und ein Gerichtsmitarbeiter getötet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Sieben Menschen seien verletzt worden. Nach der Detonation hätten sich Sicherheitskräfte zudem mit drei «Terroristen» Schusswechsel geliefert. Zwei Angreifer seien dabei getötet worden. Einer sei auf der Flucht.

Anadolu meldete, zahlreiche Krankenwagen seien am Ort der Detonation. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern vom Ort der Explosion waren Flammen und Rauch zu sehen.

Suche mit Helikoptern

Der Sender CNN Türk berichtete, mutmasslich sei eine Autobombe vor dem Gerichtseingang für Richter und Staatsanwälte explodiert. Das Gebäude sei evakuiert worden. Die Polizei fahnde mit Unterstützung von Helikoptern nach dem Flüchtigen. Eine Nachrichtensperre sei verhängt worden.

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die grösste Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist die Küstenstadt Izmir bislang von schweren Anschlägen verschont gewesen.

#BREAKING: Blast near courthouse in #izmir, #Turkey

MORE: Dogan News Agency reports 1 terrorist killed in #Izmir attack, 3 ppl wounded pic.twitter.com/beenYdLbZV