Auf Facebook gestreamt: Gruppe verprügelt Mann aus Hass auf Trump

Chicago Ermittler haben vier Afro-Amerikanern verhaftet, die auf einem Facebook Live-Video zu sehen sind. Darauf wird gezeigt, wie eine Gruppe einen weissen, geistig behinderten Mann foltern und dabei geschrien wird: «Fuck Trump!» und «Fuck weisse Leute!»

Gemäss dem Newsportal «Fox32» wurde die Chicago Polizei am Dienstag Nachmittag auf das Video aufmerksam. Eine junge afroamerikanische Frau hat den Vorfall live auf Facebook gestreamt. Es ist zu sehen, wie mindestens vier Menschen den jungen Mann als Geisel halten. «Das Video ist verwerflich», sagt Polizeisprecher Anthony Guglielmi zum Portal.

CPD has 4 in custody being interrogated. Supt Johnson & Cmdr.r Kevin Duffin will give a case update at 615pm at CPD HQ. https://t.co/b2752jMAXl