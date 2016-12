Am Genfersee hat die Erde gebebt

Am Genfersee hat am Donnerstagabend die Erde gebebt. Das Epizentrum des Bebens mit einer Magnitude von 3,4 auf der Richterskala lag 13 Kilometer südwestlich von Montreux VD auf französischem Gebiet, wie der Schweizerische Erdbebendienst mitteilte.

20:50 Erdbeben der Stärke 3.4 bei Novel F. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/ocfjViUJeG — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 22. Dezember 2016

Zu dem Beben kam es kurz nach 20.50 Uhr. Die Erschütterung dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei Erdbeben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (woz/sda)