762 Morde und 3550 Schiessereien in einem Jahr

2016 war das Jahr mit der höchsten Gewaltrate in der US-amerikanischen Grossstadt Chicago seit fast zwanzig Jahren. Der Lokalsender ABC 7 berichtete unter Berufung auf Polizeistatistiken, im vergangenen Jahr habe es 762 Morde gegeben. Bei 3550 Schiessereien gab es 4331 Opfer.

CHICAGO 2016:

- 762 murders

- 3,550 shootings

- 4,331 shooting victims

- Attacks on officers nearly doubled

- Homicides up 57% from 2015