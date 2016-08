74-jähriger Wanderer stürzt bei Schwägalp in den Tod

Ein 74-jähriger Wanderer ist am Donnerstag in der Nähe der Schwägalp über eine Felswand gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war von seinen Angehörigen am Abend als vermisst gemeldet worden. Am Freitagmorgen wurde sein Leiche im unwegsamen Gelände gefunden.

Für die Suche nach dem Berggänger seien auch ein Suchhelikopter der Polizei und ein mit Infrarotgerät ausgerüsteter Militärhelikopter eingesetzt worden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mit.

Laut Polizei war der Mann bei den Silberplattenköpfen über eine hohe Felswand gestürzt. Seine Leiche wurde per Helikopter geborgen. Die Unfallursache wird durch die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht. (kko/sda)