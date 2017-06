32,7 Grad – Locarno knackt den Hitzerekord

Mit 32,7 Grad sind in der Magadinoebene und in Locarno heute die höchsten Temperaturen in der Schweiz in diesem Jahr gemessen worden. Verantwortlich dafür ist der Nordföhn. Die bisherige Höchsttemperatur wurde am vergangenen Dienstag in Visp mit 32,5 Grad gemessen.

In den nächsten Tagen wird es dann auch auf der Alpennordseite richtig heiss. Wie SRF Meteo heute mitteilte, sollen nächste Woche vor allem im Norden Höchsttemperaturen um die 30 Grad zur Normalität werden. Spätestens am Dienstag rechnet SRF Meteo mit einem neuen Höchstwert: Im Wallis könnte es dann 33 bis 34 Grad heiss werden. (nag/sda)