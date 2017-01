«Roger S. war eine tickende Bombe»

Renato Rossi, Ex-Direktor des Massnahmenzentrums Arxhof in Niederdorf BL, hatte mehrere Jahre lang mit dem Schützen von Rehetobel gearbeitet. Roger S. sass von 2004 bis 2009 seine Strafe im Massnahmenzentrum ab. Gegenüber «Radio Energy» beschreibt Rossi ihn als «tickende Bombe».

«Seine Welt war eine kleine Welt, in der Ausländer keinen Platz haben. Er hatte Fantasien von Metzeleien und Schiessereien», so Rossi. Zudem sei er manipulativ und ein Meister der Täuschung gewesen. Roger S. soll zudem quasi süchtig nach Waffen gewesen sein. «Das ist das Risiko, mit welchem wir leben müssen, dass solche Menschen rückfällig werden. Sie sind tickende Bomben in unserer Gesellschaft», so Rossi.

Die Nachbarn kannten S. Vorgeschichte. «Wir dachten, er sei therapiert und erwachsen geworden und habe das hinter sich gelassen.» S. war vorbestraft. An Ostern 2003 war er mit einer Schrotflinte auf zwei Männer losgegangen. Für die Tat sass der 33-Jährige bis 2009 im Massnahmenzentrum Arxhof in Basel.

Solidarität mit angeschossenem Polizisten

Der 29-jährige Polizist, der durch den Schützen S. einen Herzstreckschuss erlitt, kämpft noch immer ums Überleben. Zum Zeichen der Solidarität haben in den letzten Stunden zahlreiche Ostschweizer Polizisten ihr Profbild auf Facebook angepasst: Es zeigt ein graues Kreuz auf schwarzem Grund mit blauer Linie. Es steht für «The Thin Blue Line» und stammt ursprünglich aus Grossbritannien. Der obere schwarze Balken steht für die Bevölkerung, der untere für Kriminelle. Das blaue Band symbolisiert die Polizisten, die sich dazwischen stellen.

Auch der Sprecher der St. Galler Polizei hat sein Profilbild geändert.

Artikel übernommen und gekürzt von «20 Minuten».