Herr Wehrlin, gibt es nationale Sicherheitsrichtlinien bei Hausdurchsuchungen?

Ja, Hausdurchsuchungen werden nach den allgemeinen polizeilichen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Vor jeder Hausdurchsuchung findet ausserdem eine spezifische Lagebeurteilung statt.



Wie soll laut dieser Sicherheitsrichtlinien der Bewohner eines zu durchsuchenden Hauses bewacht werden?

Während einer Hausdurchsuchung wird der Bewohner dauernd, mit mindestens einer Person bewacht.



Wie wird er bewacht? Drinnen oder in Gewahrsam im Polizeigefährt?

Die betroffene Person muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Möglichkeit bei einer Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten anwesend sein. Ist dies nicht möglich, muss die betroffene Person durch eine unabhängige Amtsperson – in den meisten Fällen Gemeindevertreter – vertreten werden.



Tragen Beamte bei Hausdurchsuchungen schusssichere Westen?

Je nach Risikoeinschätzung tragen die handelnden Beamten Schutzwesten.



Wieso im Fall Rehetobel nicht?

Die handelnden Polizeibeamten haben aufgrund ihres Vorgehens und des Umstands, dass die betroffene Person auf dem Polizeiposten vor der Hausdurchsuchung auf Waffen und gefährliche Gegenstände durchsucht und kontrolliert worden war, auf eine Schutzweste verzichtet. Hinzu kommt, dass bei einer Hausdurchsuchung einer Indoorhanfplantage viel körperliche Arbeit erforderlich ist.





Der Täter im Fall Rehetobel war wegen versuchter Tötung vorbestraft – war man zu wenig vorsichtig?

Die Persönlichkeit des Täters ist in die Vorbereitungen der Hausdurchsuchung einbezogen worden. Die genauen Umstände, wie der Täter zur Waffe gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Aus Gründen der Sicherheit waren mehrere Beamte vor Ort. Die Hausdurchsuchung verlief bis praktisch zum Schluss komplikationslos. Der Täter war bis dahin äusserst kooperativ.

Sind Hausdurchsuchungen in der Schweiz eigentlich angekündigt – oder wie im Film überraschend?

Hausdurchsuchungen werden nie angekündigt.



Der Täter wusste allerdings offenbar, dass die Beamten zu ihm kommen. Wie aussergewöhnlich ist das?

Der Täter wurde auf den Polizeiposten vorgeladen, wo dieser auf Waffen und gefährliche Gegenstände durchsucht wurde. Von dort aus startete die Hausdurchsuchung, welche eine strafprozessuale Zwangsmassnahme ist.

(DerBund.ch/Newsnet)