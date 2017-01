SP stoppt eigene Falschaussagen

Die Vorlage sei ein gigantisches Strassenbauprogramm. Mit diesem Argument versucht die Linke, das Stimmvolk für ein Nein zum Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) zu gewinnen. Ein zentrales Argument namentlich der SP zielt auf das A im NAF: Ursprünglich, so schreibt die Partei in ihrem Argumentarium, hätten mit den Agglomerationsprogrammen auch der öffentliche Verkehr sowie der Fuss- und Veloverkehr gefördert werden sollen. Doch habe die bürgerliche Mehrheit im Parlament «massive Abstriche» in diesem Punkt gemacht. So würden bei einem Ja am 12. Februar nur «Strasse und strassengebundener ÖV» berücksichtigt, Schienen-, Velo- und Fussverkehr hingegen nicht, warnt die SP. Das Resultat sei eine «absolut einseitige und masslose Fokussierung» auf den Strassenbau.

«Abstriche» hat auch die SP gemacht – und zwar an der Realität. Ihre Darstellung bildet nämlich bloss den zwischenzeitlichen Stand der Beratungen im Parlament ab. Es war die Verkehrskommission des Nationalrats, die darauf pochte, dass vom NAF nur Strassenprojekte profitieren sollen, auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs.

Doch damit kam die Kommission unter Führung von SVP und FDP im Parlament nicht durch – nicht zuletzt, weil die Kantone gegen diesen Plan Sturm gelaufen waren. Sie befürchteten, ein solcher Fokus auf die Strasse im Agglomerationsfonds sei zu einseitig und gefährde daher den Erfolg des NAF an der Urne. Das Parlament sah dies gleich. Deshalb können nun mit dem NAF auch ÖV-Projekte in den Genuss von Bundesgeldern kommen, die nicht direkt strassengekoppelt sind, etwa Trams mit eigenem Trassee oder Metrobahnen sowie Projekte im Fuss- und Veloverkehr.

Amstutz: «Falschinformation»

Die SP selber «bedauert den Fehler, der uns im Sekretariat unterlaufen ist», wie Sprecher Michael Sorg auf Anfrage schreibt. «Es war selbstverständlich nie unsere Absicht, irgendjemand [sic] zu täuschen.» Das sehen die NAF-Promotoren freilich anders. «Die SP verbreitet gezielt Falschinformationen», zeigt sich Adrian Amstutz überzeugt, SVP-Fraktionschef und einer von zwölf Co-Präsidenten des Pro-NAF-Komitees.

Andere Exponenten des Komiteepräsidiums sind zurückhaltender, etwa Amstutz’ Parteikollegin, Nationalrätin Natalie Rickli: «Ob es eine absichtliche Täuschung oder ein Versehen war, kann ich nicht beurteilen.» Nationalrat Thierry Burkart schliesslich sagt, es handle sich entweder um eine bewusste Falschinformation, oder es zeige, dass der NAF nicht verstanden worden sei. «Beides spricht nicht für die SP», folgert der Freisinnige.

Fehler nicht gänzlich entfernt

Die SP hat den Fehler eigenen Angaben gemäss selber entdeckt und ihn Anfang Januar von der Website entfernt. Allerdings war die falsche Passage diesen Dienstag noch immer abrufbar, via einen Link auf der SP-Website zum «Argumentarium» der Partei mit dem Titel «Nein zum Strassenfonds NAF». SP-Sprecher Sorg begründet dies so: «Es ging schlicht vergessen», das entsprechende PDF-Dokument zu entfernen. Das sei nun aber auch geschehen.

Wie stark sich die Falschinformation bereits ausgebreitet hat, ist unklar. «Da wir die Unterlagen den Kantonalparteien zur Verfügung stellen, ist nicht auszuschliessen, dass sie diese verwendeten, bevor wir den Fehler korrigiert haben», so Sorg. Wie und wo genau, könne er nicht sagen. Sorg legt Wert auf die Feststellung, dass der NAF für die SP «absolut keine Priorität hat», die SP investiere keinen Franken in diese Vorlage. «Das soll den Fehler nicht entschuldigen, kann aber zumindest erklären, warum er zuvor niemandem aufgefallen ist.» (DerBund.ch/Newsnet)