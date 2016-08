Der Fifa-Präsident rechtfertigt sich

In einem Interview mit dem «SonntagsBlick» hat sich Fifa-Präsident Gianni Infantino zu den jüngsten Skandälchen geäussert. Natürlich auch zu jener Matratze, die er sich für 11'400 Franken anschaffen liess. Statt einer teuren Hotelsuite habe er nach seinem Amstantritt eine Zweieinhalbzimmerwohnung in Zürich bezogen, die ohnehin von der Fifa gemietet war. «Ich habe darum gebeten, die Matratze und die Bettwäsche zu erneuern. Die sind nun da und im Besitze der Fifa.»

Dass er die Fifa ganz im Stil seines Vorgängers Sepp Blatter weiterführe, entspreche nicht der Wahrheit, so Infantino weiter. «Dieses Bild schüren ganz bewusst Leute, die durch meine Reformen in Bedrängnis kommen und mich darum angreifen. Denn die Reformen rütteln an den Grundfesten der alten Fifa-Kultur.»

Als ein «bewusst gestreutes Märchen» bezeichnet Infantino die Aussage seines Widersachers Domenico Scala, er habe ein Jahressalär von 2 Millionen Franken als Beleidigung abgelehnt. Lediglich das Vorgehen sei ihm nicht genehm gewesen. Er habe erwartet, seinen Lohn mit der Entschädigungskommission «anhand von Richtlinien und definierten Prozessen» aushandeln zu können. Noch sei nicht klar, wie viel er verdienen werde. Allerdings sicher unter 2 Millionen Franken. «Und sobald es klar ist, werden wir das auch kommunizieren.» (ak)