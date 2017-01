Ist der Kaugummi an sich stillos?

Zur Frage betreffend Kaugummientsorgung stellt sich mir eine übergeordnete Frage: Ist Kaugummikauen in der Öffentlichkeit stilvoll? Ehrlich gesagt, schätze ich es gar nicht, wenn mein Gegenüber das Ding während des Gesprächs im Mund herumdreht. Vor kurzen wurde ich in einem Geschäft von einer kaugummikauenden Angestellten bedient. Das fand ich schon beinahe abstossend und respektlos. Für mich gehören Kaugummis in die eigenen vier Wände oder allenfalls ins Flugzeug oder eine Seilbahn wegen des Druckausgleichs.

C. S.

Liebe Frau S.,

es traf mich ja vollkommen unerwartet, aber über den Kaugummi an sich ergoss sich aufgrund der Frage von letzter Woche eine Art Miniatur-Shitstorm. Es ergeht ihm damit wie den Velofahrern angesichts der Attacken von FDP-Mann Portmann (wobei mir Letzterer, wenn ich das an dieser Stelle so frei heraussagen darf, ein Rätsel ist. Ich meine: im Ernst jetzt? Möchte man als Politiker wirklich in die Geschichte eingehen als einer, dessen grösster Moment im Kreuzzug gegen unmotorisierte Zweiräder bestand? Als Velo-Portmann? Allerdings: Was verstehe ich schon vom Magistraten-Ego.

Jedenfalls: Zahlreiche Leserinnen und Leser machten den Portmann. Leserin K. K. etwa schrieb empört von «wiederkäuenden Kühen in Bus und Zug» und stellte die Frage, wie man überhaupt über das Entsorgen reden könne, wenn doch schon das Kauen an sich stillos sei.

Jetzt sind wir hier in dieser unserer kleinen Rubrik zwar durchaus der Eleganz verpflichtet, aber eben auch dem Pragmatismus. Wir schreiten daher zur Rehabilitation des Kaugummis, denn den würde ich jetzt also durch alle Böden hindurch verteidigen genauso wie die Velofahrer.

Kaugummis sorgen zum Beispiel für frischen Atem, und dagegen kann niemand was haben. Dann gibt es solche, die diese fiesen Säuren neutralisieren, und wenn man mit ein bisschen Kaugummikauen Kariesprävention betreiben kann, dann tue ich das, weil beim Zahnarzt tut es entweder weh oder ist teuer, wobei Letzteres mit Garantie der Fall ist.

Deshalb wohnt dem Kaugummi an sich nichts Stilloses inne. Wenn jemand das Konsumieren des selbigen nicht beherrscht, ist das unschön und ja, von mir aus gar beklagenswert, aber es ist nicht die Schuld des Schigg. Wer sich daran stört, sollte sich an den Herrn Portmann wenden. Eventuell hat er für ästhetisch offensive Kauer bereits einen Bussenkatalog ausgearbeitet.

Bettina Weber

