Was tun mit einem Schmoller?

Wir haben ein Ehepaar, mit dem wir seit über 40 Jahren befreundet sind, für eine Woche in unser Ferienhaus nach Spanien eingeladen. Es war abgemacht, dass unsere Freunde uns zweimal auswärts zum Essen einladen. Während einer Wanderung sind wir spontan eingekehrt, unsere Freunde bestanden darauf, die Rechnung zu übernehmen. Am Abend habe ich dann im Restaurant diskret bezahlt, da unsere Freunde bereits am Mittag zahlten. Unser Freund wurde daraufhin so wütend, dass er das Lokal verliess und die restlichen vier Ferientage praktisch nicht mehr mit uns sprach, nach jedem Essen ging er rasch in sein Zimmer. Seine Frau nicht, aber sie erklärte uns, ihr Mann reagiere immer so, wenn man ihm beim Übernehmen der Rechnung zuvorkomme. Man könne ihn nicht ändern. Wie hätte ich reagieren sollen? D. B.

Lieber Herr B., wir holen tief Luft und fassen zusammen: Ihr Freund schmollt als erwachsener Mann geschlagene vier Tage wegen einer Bagatelle, die sich problemlos hätte erledigen lassen, zum Beispiel beim nächsten gemeinsamen Restaurantbesuch, sei es in den Ferien oder wieder daheim in der Schweiz.

Das wollen wir jetzt einmal auf uns wirken lassen.

Und dann festhalten: Ihr Freund ist ein egoistischer, unanständiger Mann. Der allen anderen die Ferien verdirbt, weil etwas nicht haargenau so abgelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Er zelebriert sein Beleidigtsein – wegen einer Nichtigkeit – und fühlt sich auch noch im Recht. Die Welt Ihres Freundes ist sehr, sehr klein, und in deren Mittelpunkt steht er. Das entspricht dem geistigen Horizont eines Fünfjährigen. Was heisst, dass Ihr Freund sozusagen seit Jahrzehnten in der Trotzphase verharrt, und das wiederum weist jetzt doch irgendwie ungut darauf hin, dass er einen elementaren Entwicklungsschritt verpasst hat. Leisten kann er sich das, weil seine Frau sein Verhalten offenbar duldet und mit der dümmsten ­Erklärung der Welt rechtfertigt, nämlich jener, man könne ihn nicht ändern (wenn Frauen das über ihre Männer oder Söhne sagen, wird mir immer wahnsinnig unheimlich).

Denn es ist umgekehrt: Er kann sich ausleben, weil ihm nie jemand die Knöpfe eintut. Ich bin nicht so geduldig wie die Gattin des Schmollers, bei weitem nicht, also eigentlich ganz und gar nicht. Deshalb: Der soll sich zusammenreissen. Ansonsten sitzt er das nächste Mal am Kindertisch. Und darf nur Schnipo bestellen.

Bettina Weber (Tages-Anzeiger)