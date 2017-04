Kleiner Lokaljournalist gewinnt Pulitzerpreis

Art Cullen ist kein Mann, dem es die Sprache verschlägt. Mit seinen Analysen macht er Grossfirmen und Politikern das Leben schwer: Pointiert, ungeschminkt, teilweise böse – so sind seine Texte.

Cullen ist Reporter bei der «Storm Lake Times», einer Lokalzeitung im Nordwesten des US-Bundesstaats Iowa. Zweimal in der Woche liegt sie in den Briefkästen der 10'000 Seelenstadt Storm Lake. Auflage: 3300 Stück. Seit gestern ist Cullen auch Träger des Pulitzerpreises – der wichtigsten journalistischen Auszeichnung – und damit im Fokus der Weltöffentlichkeit.

«Holy shit!» entfährt es Cullen, als er in seinem kleinen Büro per Livestream von der Auszeichnung erfährt. Mehr bringt er in diesem Moment nicht über die Lippen, ausser einem Schrei der Verzückung. Sein Bruder, der daneben sitzt, fragt, ob er nun komplett durchgedreht sei. Für einmal hatte es dem wortreichen Cullen die Sprache verschlagen.

Schlagkräftiges Team: Art Cullen (Mitte) mit Sohn Tom (links) und Bruder John. (Screenshot: Storm Lake Times)

Die Überraschung ist gross. Der 60-Jährige gewann in der Rubrik Leitartikel. Er setzte sich gegen die Konkurrenten der «Washington Post» und des «Houston Chronicle» durch – zwei der renommiertesten US-Zeitungen. Noch nie hatte ein Journalist einer derart auflagenschwachen Zeitung einen Pulitzerpreis gewonnen.

Später, als Cullen sich wieder fasste, erklärt er, was ihn und seine Kollegen antreibt. Sie würden nicht schreiben, um Preise zu gewinnen: «We write because we were pissed off» – «wir schreiben, weil wir verärgert sind». Es sind vor allem die grossen Agrarfirmen wie Monsanto, Cargill oder die Koch Brothers, die Cullen anprangert. Iowa, ein traditioneller Landwirtschaftsstaat, bekäme deren Gebaren täglich zu spüren. «Wir schreiben einfach, was ist», sagt Cullen. Es geht um Korruption, unheilige Allianzen mit der lokalen Politik und Umweltskandale.

Ein Familienunternehmen

Cullen ist kein journalistischer Einzelgänger. Er agiert mit einem Team, das mehrheitlich aus seiner Familie besteht. Sein Sohn Tom, der auf Recherche geht. Seine Frau Dolores, die verschiedene Funktionen wahrnimmt, und sogar der Familienhund ist dabei: Mable, der zur moralischen Unterstützung im Büro wacht. Den Grundstein zum Erfolg legte allerdings sein Bruder John. Er gründete die «Storm Lake Times» im Jahr 1990. «Ihm habe ich alles zu verdanken», sagt Cullen.

In den sozialen Medien wird Cullen derzeit von Glückwünschen übersät. Einige Kommentatoren sehen im Preisgewinn die Wirksamkeit des lokalen Journalismus bestätigt: grosse Skandale, die im Kleinen gefunden werden. Ein Frau schreibt auf Twitter: «Für alle, die am Lokaljournalismus zweifeln; überlegt es euch noch mal.»

Art Cullen of the Storm Lake Times just won a Pulitzer Prize. If you doubt small-town journalism, think again. @PulitzerPrize — Brittany Robb (@Brittany_Robb) 10. April 2017

Der Preis ist auch eine Würdigung für Cullens Aufopferungsbereitschaft. Wer als Lokaljournalist den lokalen Eliten an den Karren fährt, bekomme dies zu spüren. «Ich habe einige Freunde verloren», sagt Cullen. Auf der Strasse werde er teilweise nicht mehr gegrüsst. Der Ärger darüber dürfte sich in Grenzen halten. Nebst Ruhm und Ehre erhält der Journalist ein Preisgeld von 15'000 Dollar. Geld, das er sogleich in die Zeitung investieren will.

Zeit, um den Erfolg auszukosten, finden die Cullens zunächst nicht. Unter Hochdruck planen sie die nächste Zeitungsausgabe, die am Mittwoch erscheinen soll. Durch den unerwarteten Pulitzerpreis müsse nun die Frontseite kurzfristig umgestellt werden. «Irgendwie müssen wir diesen Erfolg ja schon erwähnen», sagt Cullen.

(DerBund.ch/Newsnet)