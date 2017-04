«Es sind nicht die Ärmsten, die kommen»

Die Schweiz gab letztes Jahr 3,5 Milliarden Franken für öffentliche Entwicklungshilfe aus, Asylkosten inklusive. Linke meinen gern, mit internationalen Hilfsprojekten werde die Migration bekämpft – weil sich das Leben vor Ort verbessere und es für eine Flucht folglich keinen Grund mehr gebe.

Das ist ein Denkfehler. Die teure Flucht nach Europa setzt einen gewissen Wohlstand der Flüchtenden voraus. Es sind daher nicht die Ärmsten, die kommen. Aus dem Südsudan, der sich in einer katastrophalen Lage befindet, können sich nur wenige auf den Weg machen. Aus Ländern mit mittlerem Entwicklungsstand wie Marokko oder den Philippinen dagegen wandern viele nach Europa aus. Entwicklungshilfe kann Migration sogar verstärken, weil sie den Menschen erst die nötigen Mittel zur Flucht verschafft; das heisst wohlgemerkt nicht, dass Entwicklungshilfe an sich abzulehnen wäre, denn sie verbessert das Leben vieler Menschen. Sie ist einfach kein taugliches Mittel, um Fluchtursachen zu bekämpfen, von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Welchen?

Neue Studien zeigen, dass gewisse Formen der Entwicklungshilfe tatsächlich bewirken können, dass Menschen lieber im Heimatland bleiben, weil sie neue Perspektiven in ihrem Land sehen. Es geht um Entwicklungshilfe, welche die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit stärkt, etwa in Form von Anti-Korruptions-Massnahmen oder durch Massnahmen, die zur Stärkung der Zivilgesellschaft beitragen.

Wenn die Schweiz nun Handwerker in Eritrea ausbilden würde, bekämpfte sie damit gerade nicht den entscheidenden Fluchtgrund der Eritreer: das autoritäre Regime.

Entwicklungshilfe, die nur auf die Wirtschaft abzielt, ist zu einseitig, ja.

Ein weiteres linkes Argument zugunsten einer sanften Migrationspolitik ist die Überalterung der westlichen Gesellschaften: Kinderreiche Migrantenfamilien könnten eine Gesellschaft verjüngen.

Auch dieses Argument überzeugt nicht. Damit Migration die demografischen Probleme lösen könnte, müssten weit mehr Menschen einwandern, als das heute der Fall ist. Das wiederum könnte politische Probleme hervorrufen, etwa die Verstärkung des Nationalismus und des Rechtspopulismus – mit schwerwiegenden Folgen für Einwanderer.

Das nächste linke Argument: Die Volkswirtschaften benötigten Migranten für Arbeiten, die Einheimische nicht übernehmen wollten.

Vor allem im Niedriglohnsektor sind bereits heute Zuwanderer tätig. Die Flüchtlinge würden dort also mit jenen Zuwanderern konkurrieren, die sich bereits früher niedergelassen haben. Generell gilt aber, dass Zuwanderer das Bruttoinlandprodukt eines Landes längerfristig sogar erhöhen und die anfänglichen Sozialkosten mit ihrer Arbeit ausgleichen. Dabei wäre es wichtig, dass Asylsuchende nach ihrer Ankunft nicht lange vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, andernfalls entsteht das Vorurteil, sie seien lediglich eine sozialstaatliche Belastung. Ein weiteres Problem ist die Verteilung: Viele Flüchtlinge ziehen in die Grossstädte, Arbeit gibt es jedoch oftmals andernorts. In Deutschland etwa ziehen viele Zuwanderer nach Berlin, wo Jobs relativ knapp sind und das volkswirtschaftliche Potenzial fehlt. In anderen Regionen wie etwa Baden-Württemberg wäre es für Flüchtlinge dagegen auch wegen des aktuellen Baubooms sicherlich einfacher, Arbeit zu finden.

Die Reaktion der Rechten auf Flüchtlinge ist simpel: Abschottung. Abgesehen von der moralischen Wünschbarkeit – kann das überhaupt funktionieren?

Mit Mauern und Zäunen lässt sich Migration nicht stoppen. Das ist eine Illusion. Einerseits, weil längst nicht alle Flüchtlinge auf Flüchtlingsrouten unterwegs sind. Die meisten Einwanderer in den USA kamen etwa mit einem Visum ins Land und gingen nach dessen Ablauf einfach nicht mehr. Dagegen nützt auch die höchste Mauer nichts. Anderseits passen sich Migrationsströme rasch erschwerten Verhältnissen an, suchen neue Wege.

Können Flüchtlingsabkommen mit der Türkei oder Libyen eine Lösung sein?

Dass solche Verträge durchaus ihre Wirkung haben, zeigt der Türkei-Deal. Seit dessen Abschluss ist die Migration aus Syrien nach Europa deutlich gesunken. Man sollte aber nicht glauben, Europa sei die Migration damit losgeworden. Denn auch hier gilt: Migration sucht sich neue Wege. Die Fluchtbewegung über die italienischen Inseln Lampedusa und Sizilien etwa hat noch immer nicht abgenommen, die Zahlen sind konstant. In Libyen haben wir derzeit chaotische Zustände. Aber angenommen, eine libysche Regierung könnte die Lage beruhigen und würde mit der EU einen Flüchtlingsdeal abschliessen – dann würde sich die Migration eben via Marokko oder Algerien verstärken.

Rechte rechtfertigen eine harte Asylpolitik mit Abschreckung: Wenn die Migranten wüssten, dass sie nicht willkommen seien, kämen sie nicht.

Das ist nachweislich falsch. Ein Schulbeispiel, das in Europa leider zu wenig bekannt ist: In den Golfstaaten Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen Zuwanderer keine Sozialleistungen, und sie haben kaum Rechte. Trotzdem arbeiten viele Pakistaner und Nepalesen im Land. Warum? Weil sie für sich und ihre Familien in der Heimat Geld verdienen können.

Kein Thema in aktuellen Debatten sind die Klimaflüchtenden. Wann wird sich das Klima als Migrationstreiber bemerkbar machen?

In Europa dürften wir in den nächsten Jahrzehnten wenig von eigentlichen Klimaflüchtlingen bemerken, von Menschen etwa, die wegen versinkender Inseln flüchten. Dürren dürften künftig tatsächlich mehr Menschen zur Auswanderung veranlassen. Bei dieser klimabedingten Migration zeigt sich bisher jedoch, dass die Menschen keine längeren Reisen auf sich nehmen, sondern meist in Nachbarregionen oder -länder auswandern. Diese gewaltige Binnenmigration in Afrika ist bei uns in Europa ja kein Thema. Länder wie Südafrika oder Marokko sind mittlerweile auch Einwanderungsländer, die von Zuwanderern ausgewählt werden, weil sie nicht über die nötigen Mittel für eine Reise nach Europa verfügen. Wir sehen nur diejenigen, die es bis zu uns schaffen.

Hat die Migration in der politischen Debatte derzeit einen zu hohen Stellenwert? Ihr niederländischer Kollege De Haas wies im «Spiegel» darauf hin, dass der Anteil an Flüchtlingen in Europa Anfang der 1990er höher war als heute.

Einwanderer machen seit 1960 konstant etwa 3 Prozent der Weltbevölkerung aus. Das hat sich trotz des Syrienkriegs nicht geändert. Aber dieser Krieg hat eine markante Fluchtbewegung nach Europa ausgelöst. Dadurch kam eine Diskussion in Gang, die in Deutschland während Jahrzehnten nicht geführt worden war: Welche Migration ist etwa wünschenswert? Und welche Folgen hat Migration? Die jetzige Debatte hat deshalb auch eine kompensatorische Funktion. Nun treiben auch die deutschsprachigen Länder die Migrationsforschung voran, die lange von den angelsächsischen Ländern geprägt worden ist.

Migrationsforscher wie Sie sind heute nicht zuletzt als Stichwortgeber und Argumentelieferer für Politiker gefragt. Befürchten Sie eine Instrumentalisierung?

Die Gefahr besteht. Da wird schon einmal nach dem passenden Argument gesucht für die Massnahme, die gerade durchgesetzt werden soll. Und da werden auch schnell einmal die Erkenntnisse der Forschung passend zurechtgebogen. Die Entwicklungshilfe ist so ein Fall. Wenn ich darauf hinweise, dass Migration nicht mit Flüchtlingshilfe verhindert werden kann, rufen natürlich sofort einige Rechte: «Ha, seht ihr! Wir können die Entwicklungshilfe abschaffen, sie bringt ja eh nichts.» Und das ist, wie gesagt, nicht meine Meinung. Ich warne vielmehr vor der Kopplung von Entwicklungshilfe und Fluchtbekämpfung. In Schweden etwa wurden Kürzungen der Entwicklungshilfe gefordert, weil das Land mehr Geld für das Asylwesen ausgab. Das würde mit dem Argument erklärt, man habe nun genug geholfen, weil man ja schliesslich mehr Menschen Asyl gewährt habe als in früheren Jahren. Mit einer solchen Gleichung bestraft man die notleidenden Menschen, die dringend Hilfe benötigen und nicht fliehen können. (Tages-Anzeiger)